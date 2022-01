Petković: Izetbegović ne želi da bude dio rješenja u BiH

BANJALUKA - Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković rekao je da odbijanje lidera SDA Bakira Izetbegovića da se obrati na posebnoj sjednici parlamenta Srpske pokazuje da nema dobre namjere i nije čovjek dijaloga, već želi da bude uzrok problema, a ne dio rješenja u BiH.

"To pokazuje da on ne želi da razgovara", rekao je Petković Srni komentarišući odbijanje Izetbegovića da prisustvuje i obrati se na narednoj posebnoj sjednici parlamenta Srpske posvećenoj razmatranju aktuelne političko-ekonomske situacije u BiH.

Iako smatra da je potrebno da politički lideri u BiH razgovaraju, Petković ističe da ne žali što Izetbegovića neće vidjeti u Skupštini, jer bi, najvjerovatnije, iznio negativne poruke o Republici, pa napustio zasjedanje.

"Mislim da bi to bilo samo njegovo obraćanje nakon koga bi napustio sjednicu, a ne bi čuo nas. Dakle, volio bih takav format u kome bi on čuo naše, a mi njegovo. Ukoliko bi to bilo samo njegovo obraćanje nama, samo bismo mu dali prostor da i dalje promoviše svoje stavove koji ne donose ništa dobro Srpskoj, a ni BiH", ocijenio je Petković.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je u odgovoru na poziv predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića da se obrati na sjednici, zatražio da se povuku zaključci Narodne skupštine i dodao da će SDA predstavljati poslanici ove stranke u parlamentu Srpske.