Politički akteri uvjereni da će u oktobru biti izbori

SARAJEVO - Centralna izborna komisija (CIK) BiH će raspisati opšte izbore u BiH 4. maja, rekao je Suad Arnautović, predsjednik Komisije.

Kako je istakao, prema važećem zakonu, Savjet ministara BiH dužan je da u roku od 15 dana od dana raspisivanja izbora obezbijedi sredstva za njihovo sprovođenje.

Govoreći o finansiranju i sprovođenju izbora, on je naveo da je Izbornim zakonom propisano obligatorno ponašanje u vezi sa obezbjeđivanjem sredstava, ali je i naglasio da Savjet ministara u srijedu nije raspravljao o pitanju obezbjeđivanja sredstava za finansiranje izbora.

"Jedna od obaveza je da CIK-a najmanje 150 dana prije izbornog dana raspiše izbore", istakao je Arnautović i podsjetio da je zakonom fiksno određeno da se izbori održavaju prve nedjelje u oktobru u izbornoj godini ukoliko se taj dan ne poklapa s vjerskim praznicima konstitutivnih naroda.

On je naveo da je CIK ispunio zahtjev Savjeta ministara od 14. aprila i da je 18. aprila dostavio odluku o odobravanju, raspodjeli i korištenju dijela prenesenog i akumuliranog viška prihoda iz prethodnih godina.

"Bitno je zbog javnosti napomenuti da postoje izričite odredbe u Krivičnom zakonu BiH koje se odnose na one koji onemogućavaju birače da ostvare svoje biračko pravo. U daljim aktivnostima imaćemo u vidu i takve odredbe jer smo, prema Izbornom zakonu, dužni da, ako utvrdimo, odnosno ocijenimo da je učinjeno krivično djelo koje se odnosi na izborni proces, to djelo prijavimo nadležnom tužilaštvu", pojasnio je Arnautović.

Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH, u saopštenju je juče odbacio optužbe da opstruiše održavanje izbora.

"Očigledno je da postoji orkestriran napad na mene iz Središnjeg izbornog povjerenstva, koje se redovito oglašava u pojedinim medijima uz tvrdnje da jedan čovjek može opstruirati donošenje proračuna ili odluku kolektivnog organa kakvo je Vijeće ministara BiH. Pri tome nitko ne navodi argumente niti se poziva na zakonske procedure jer time bi negirali tvrdnju da jedan čovjek, pa premda to bio i ministar financija, može zaustaviti izborni proces u jednoj državi", naveo je on.

Lazar Prodanović, srpski delegat u Domu naroda BiH, za "Nezavisne novine" kaže da bi bilo dobro da Savjet ministara Predsjedništvu što prije pošalje prijedlog budžeta i da ga ono što prije pošalje u parlament.

"To je najbolji način da se bilo kakve spekulacije u potpunosti otklone. Mislim da to ne bi trebalo da bude cilj bilo koga da se spekuliše da je neko protiv održavanja izbora jer nije usvojen budžet", rekao je on. Izrazio je žaljenje što partneri u FBiH nisu uspjeli da postignu dogovor o izbornoj reformi.

"Čak i ako ne dođe ni do onih tehničkih izmjena, mislim da će ovi izbori biti pod visokom opservacijom svih strana i samim tim, kad imate dobar monitoring, onda bismo bili u situaciji da svedemo zloupotrebe na minimum", smatra on.

Saša Magazinović, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu BiH, kaže za "Nezavisne novine" da je uvjeren da će izbori biti održani, iako, kako je istakao, SNSD i HDZ čine sve da ne bude usvojeno finansiranje. Što se tiče eventualne propasti izborne reforme, on je podsjetio da ona nikad nije ni bila uslov da li će biti održani izbori ili ne.

"Dovoditi u kontekst propast izborne reforme s održavanjem izbora je veliki spin. Izbori trebaju i moraju biti održani", kaže Magazinović.

Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske i poslanik u Predstavničkom domu BiH, takođe ne vidi nikakav razlog da se izbori ne održe. Što se tiče reforme, rekao je da su i protekli izbori održani po postojećem zakonu i da tu ne vidi problem.

"Izbori moraju biti održani jer je to jedini način da predstavnici rade legitimno. Priča o novcu za izbore je zaista sporedan problem. I EU je spremna da ga obezbijedi. Ne vidim tu problem", kaže Stevandić za "Nezavisne novine".