Predsjedništvo usvojilo Prijedlog budžeta institucija BiH

SARAJEVO - Predsjedništvo je utvrdilo Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu.

Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu dostaviće se Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje, po hitnoj proceduri.

“Daje se ovlaštenje Srđanu Amidžiću, ministru finansija i trezora u Savjetu ministara, da u Parlamentarnoj skupštini BiH, u ime Predsjedništva, izvještava o Prijedlogu budžeta za 2026. godinu. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja”, saopšteno je iz Predsjedništva.

Prijedlog budžeta u iznosu od 1,58 milijardi KM usvojen je jednoglasno.