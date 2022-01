Propali pregovori u Neumu, nastavak u Sarajevu

NEUM – Bošnjaci i Hrvati u Neumu nisu postigli konačan dogovor o izmjenama Izbornog zakona BiH, ali su kako je istaknuto, približili stavove i razgovore će nastaviti već iduće sedmice.

Razgovori o izmjenama Izbornog zakona BiH u Neumu se vode još od četvrtka, a u njima su pored zvaničnika Hrvata i Bošnjaka iz Federacije BiH učestvovali i Metju Palmer, specijalni izaslanik SAD za izbornu reformu te Angelina Ajhorst, predstavnica EU za reformu izbornog zakona.

Bakir Izetbegović, lider SDA rekao je da nije postignut dogovr ali da su pregovarači jako blizu te da misli da je po pitanju Doma naroda stvar riješena te da su kada je riječ o funkcionisanju FBiH i članova Predsjedništva BiH jako blizu.

Za razliku od Izetbegovića, Fahurudin Radončić, predsjednik SBB-a rekao je da su pregovori propali te da su sve stranke, SDA, NiP, SBB, NES bili veoma jedinstveni da se ne dozvoli da etničko jača u odnosu prema državi BiH.

"Probošnjačka delegacije bila je veoma jedinstvena. Svi smo poraženi, ovakav epilog da nemamo prijedloga zakonskog rješenja mogu dodatno usložniti veoma kompliovane odnose između Hrvata i Bošnjaka", rekao je Radončić.

Ipak, pregovori kako su rekli i Izetbegović i Radončić nastaviće se u Sarajevu, a osim krupnih političkih pitanja u vezi sa izborima članova Predsjedništva BiH te Doma naroda, bilo je govora i o tehničkim izmjenama Izbornog zakona BiH koji nisu toliko sporni ali je pitanje da li će na kraju biti usvojeni.

"Imali smo kvalitetan sastanak i konstruktivan, veoma kompleksna pitanja. U osnovi mogu reći da će se razgovori nastaviti", rekla je Ajhorstova dodajući da će se o izboru članova Predsjedništva i funkcionalnosti FBiH razgovori nastaviti ali da stranke moraju raditi još više.

Palmer je rekao da se razgovaralo konstruktivno i otvoreno ali da se nije došlo do kraja procesa te da pitanja koja su rješavana neće nestati sa scene.

"Potrebno je naći odgovarajući izborni model koji će omogućiti Hrvatima da imaju istu zastupljenost u institucijama", rekao je Palmer.

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragan Čović kazao je nakon pregovora o izmjenama Izbornog zakona u Neumu da postoje još tri modela koja su u fazi pokušaja usaglašavanja.

On je zahvalio svima koji su iskazali inicijativu da se promjene donesu.

"Moje uvjerenje da ćemo to u Neumu okončati nije došao do konačnog izražaja, ali mnogo toga je stavljeno na stol po sva četiri elementa naših dogovora. Želja je bila da provedemo sporazum iz Mostara i na neki način damo jasan odgovor oko tog legitimnog predstavljanja u Predsjedništvu i Domu naroda kako bi se provele sve presude Suda u Strazburu i Suda BiH", kazao je on.

Kako je dodao "određen iskorak postoji, ostalo je još razlika koje treba usaglasiti".

"Ovo je prvi put da smo na stol stavili konkretno sve prijedloge i inicijative, a do sada ih je samo stavljao HDZ i predstavnici hrvatskog naroda. Mi smo po sve četiri tačke, naročito oko Izbornog zakona i rješenja problema Doma naroda dali konkretan prijedlog, ali smo ovog puta dobili i pisane prijedloge drugih kolega", dodao je Čović.

On je kazao da je prvi put s bošnjačke strane predložen jedan model, tako da postoje tri modela koja su u fazi pokušaja međusobnog usaglašavanja, a ističe da je važno što se rasčistilo otvoreno pitanje da li je ono što se predlaže u skladu sa EU standardima i Venecijskom komisijom.

"Sad kako dalje, to je pravo pitanje. Ovaj format je završen. Nama se ostavlja mogućnost, zbog aktuelne političke situacije, da sami nastavimo razgovore sedam do deset dana i da približimo stavove oko modela za izbor Predsjedništva, odnosno Doma naroda. Ako bismo to usaglasili, mislim da bismo se mnogo lakše dogovorili. Ja o svom optimizmu neću govoriti, jer je on potrošen u proteklih šest mjeseci", poručio je Čović.

On je dodao da više nema smisla da se razgovara s ljudima s kojima su se do sada vodili pregovore, već da očekuje da neko od pridošlih kolega organizira sastanak, gdje će se pokušati doći do dogovora.