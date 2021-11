Radmanović: BiH neophodan unutrašnji dijalog da bi krenula naprijed

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović rekao je da početak normalnog rada institucija na nivou BiH zavisi od toga kojom će brzinom ići dogovor o ključnim pitanjima.

Radmanović je u intervjuu Srni istakao da su ovi zastoji nastali zbog zakona koji je nametnuo bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko i da se o tome mora ozbiljno razgovarati.

"Ponuda iz Republike Srpske je došla i ona je eliminatorna. Ako bi ušli u razgovore i vidjeli rješenja, institucije mogu početi da rade, a do tada nema uslova za donošenje odluka. Takav je zaključak Narodne skupštine Republike Srpske", poručio je Radmanović.

On je naveo da nema uslova za održavanje sjednica parlamenta BiH, niti dovoljno razgovora među akterima da bi se riješila sporna pitanja.

"Ne znam da li će se predsjedavajući Predstavničkog doma Denis Zvizdić odlučiti da sam saziva sjednice ovog doma, ali mislim da bi njemu i svima pametnije bilo da to ne radimo dok ne riješimo neka krupna sporna pitanja", rekao je Radmanović.

On je ukazao da je BiH neophodan unutrašnji dijalog da bi krenula naprijed.

"Ima razgovora raznih funkcionera iz BiH, pa i najviših, uz prisustvo stranaca, ali po mom mišljenju to nije rješenje. Ne sporim da neki od međunarodnih predstavnika žele da pomognu, ali rješenje se mora naći u dogovoru između nosilaca najvažnijih funkcija u BiH iz tri konstitutivna naroda u BiH", smatra Radmanović.

On je naveo da će se politički lideri u BiH ovih dana sastajati sa i razgovarati.

"Možda će biti neki pomak ka popravci stanja, ali ja vjerujem u sastanke bez međunarodnih predstavnika, a ovo što znam jeste da će se sastajati sa međunarodnim predstavnicima, pa nisam siguran da će se postići neki veći uspjeh", ocijenio je Radmanović.

On smatra da bi izmjenama Izbornog zakona i promjenom članova Centralne izborne komisije BiH bili stvoreni uslovi za ozbiljniji pristup opštim izborima iduće godine.

BiH se mora vratiti na izvorni Dejton

Radmanović je istakao da je Narodna skupština Republike Srpske kao vrhovno zakonodavno tijelo u Srpskoj zaključila da se BiH mora vratiti na izvorni Dejton, odnosno na ono što je u njemu zapisano.

"Narodna skupština je to zaključila s pravom ne uvažavajući promjene koje je nametnuo visoki predstavnik ili one promjene koje su učinjene pod pritiskom visokih predstavnika ili nekih drugih moćnih stranaca. To je sada u postupku od koga se ne može tek tako odustati", rekao je Radmanović.

On navodi da je prirodno da razgovori unutar BiH oko nekih pitanja mogu dovesti do ublažavanja stava koji na prvi pogled izgleda "sve ili ništa",

Radmanović kaže da tu misli na neka krupna pitanja oko kojih se mora dogovarati - Oružane snage BiH, indirektne poreze, kao i da to trenutno nije moguće ukinuti, čak i da se donese zakon, jer svaki zakon zahtijeva prelazni period.

"U cjelini gledano ne možemo odustajati od onoga što je Narodna skupština Republike Srpske zaključila bez nekih novih činjenica, a ne vidim da možemo dobiti neke nove činjenice", smatra Radmanović.

On kaže da očekuje podršku opozicionih partija iz Republike Srpske kada je riječ o vraćanju nadležnosti, te da se stvaraju uslovi za razgovore sa njima.

"Opozicija je rekla da podržava vraćanje nadležnosti što i jeste suština ove priče - povratak na izvorni Dejton. Imali su primjedbe na način kako to učiniti, ali u suštini nisu imali ništa protiv onoga što je Narodna skupština zaključila", rekao je Radmanović.

On smatra da će opozicija podržati ovu priču i da se sa njima mora razgovarati o detaljima.

"Mislim da su svi spremni pomalo da popuštaju da bismo došli do kvalitetnih rješenja", rekao je Radmanović.

Izetbegović kada napada ne bira riječi

Povodom izjava lidera SDA Bakira Izetbegovića da u BiH živi jedan narod - "dobri Bošnjani", Radmanović je rekao da se Izetbegović očigledno nalazi u predizbornoj kampanji širom Evrope među onima za koje računa da su njegovi birači, mada je i to, kako kaže, poljuljano.

"Izetbegović ne bira riječi i napada druga dva konstitutivna naroda što je protivno svim dogovorima u BiH, čime dovodi u pitanje funkcionisanje BiH. Ono što je začuđujuće je da se Izetbegović upustio u tumačenje nekih događaja u BiH o kojima ništa ne zna, koje mu je neko pogrešno prenio i kroz to vrijeđa vlastiti narod", rekao je Radmanović.

On napominje da Izetbegovićeva teza o "dobrim Bošnjanima" iz vremena prije islamizacije na ovim prostorima pokazuje da on time vrijeđa i svoj narod koji je izrastao u naciju na islamu.

"Tu nacionalnu odrednicu su dobili kao muslimani koji su u toku rata promijenili ime u Bošnjaci i da podsjetimo i njih i sve ovdje da se riječi `dobri Bošnjani`, koje se nalaze samo u jednom dokumentu dubrovačkih trgovaca, odnose na ljude koji su živjeli u srpskoj državi Bosni i koji su bili pravoslavni hrišćani. To se uopšte ne odnosi na ove Bošnjake o kojima Izetbegović sada govori", rekao je Radmanović.

Komentarišući Izetbegovićevu tvrdi da će u domovima naroda u BiH biti 60 odsto Bošnjaka, Radmanović je rekao da je to njegove nerealna želja.

"Razumijem Izetbegovićevu želju, ali to sve nije realno. Ovdje se moraju dogovoriti relevantni predstavnici tri konstitutivna naroda o provođenju dejtonskog Ustava, jer je on jedini važeći za sada i onda praviti brže korake ka razvoju da bi se sačuvali mladi na ovom prostoru", rekao je Radmanović.

Osvrćući se na Izetbegovićeve poruke HDZ-u BiH i lideru ove stranke Draganu Čoviću da pristane na kompromis ili će "ostati bez ičega", Radmanović je napomenuo da čitav ovaj mandatni period SDA i HDZ BiH imaju ozbiljnih problema.

"Treba podsjetititi da već ulazimo u četvrtu godinu nakon izbora, a da nije formirana federalna Vlada i niz drugih institucija u Federaciji BiH /FBiH/. Potpuno je nerazumno da napadaju Republiku Srpsku, a svoje dvorište nisu sredili", konstatovao je Radmanović.

On je dodao da se očekivalo da u ovom periodu budu riješena brojna pitanja, da je ponekada izgledalo da će ih riješiti izmjenama Izbornog zakona BiH, ali da danas izgleda da su dalje od rješenja nego u nekom ranijem periodu.

"Slanje ovakvih poruka Izetbegovića je neprimjereno i neće dovesti do rješenja", smatra Radmanović.