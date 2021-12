Radmanović: Na Zapadu sada vide da u BiH ne mogu da ostvare ono što zacrtaju

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH Nebojša Radmanović ocijenio je da i na Zapadu sada vide da u BiH ne mogu da ostvare ono što zacrtaju, jer postoje ljudi koji su spremni da svoje brane do kraja.

Radmanović je naveo da je vidljivost stavova Republike Srpske o situaciji u BiH u proteklih nekoliko godina značajno poboljšana na Zapadu, što se naročito osjetilo u proteklih pet mjeseci nakon izbijanja krize izazvane nametanjem izmjena Krivičnog zakona BiH.

"Do tada je sve bilo drugačije. Kada bi OHR ili neki predstavnik EU nešto zacrtao, to je uglavnom i bilo ostvareno. Sada Zapad vidi da to više ne može, da postoje ljudi koji su spremni da svoje brane do kraja", rekao je Radmanović za "Glas Srpske".

On je napomenuo da političari u Sarajevu povlače iste poteze i vode istu politiku kao da je i dalje 1992. ili 1993. godina, ali ti potezi i ta priča ne prolaze više kao prije dvije ili tri decenije.

"Sve to govori da oni ne razumiju BiH. Oni ne mogu da vladaju Sarajevom, a vladali bi cijelom BiH. Taj njihov odnos sa jednim brojem stranaca dovodi do zamagljivanja suštine problema koji onda prebacuju u Srpsku", naveo je Radmanović.

On je dodao da je Federacija BiH za tri godine upropastila demokratski princip izbora, tri godine nisu formirali vladu, i to nekima nije problem, a jeste problem kada Republika Srpska kaže da ne da otimanje nečeg što je po Ustavu BiH njeno.

Radmanović je naveo da je ispravna poruka koji je uputio mađarski šef diplomatije Peter Sijarto koji je rekao "pričajte sa Srbima, a ne o Srbima", naglasivši da je to princip koji Evropa odavno gaji, ali ne prema nama. "Nama bi da naređuju i otimaju", rekao je Radmanović.

On je ponovio i stav svih iz Srpske da treba da bude poništen "Inckov zakon", čije je nametanje izazvalo probleme, a sadržaj mu je katastrofalan.

Radmanović smatra da Srpska u narednih nekoliko godina može da napravi određene iskorake, koji moraju biti ekonomski, pojasnivši da bi taj ekonomski razvoj poboljšao tešku demografsku situaciju.

"Mi pričamo o političkim odnosima, podrazumijeva se da je potrebna ta doza stabilnosti koja je najvažnija za ekonomske iskorake. Često govorimo samostalna Republika Srpska u okvirima Dejtonskog sporazuma. Sad vidimo da i to smeta Sarajevu i strancima. Ali, to je put ka stabilnosti", zaključio je Radmanović.