Radmanović: Stavovi o Inckovom zakonu i državnoj imovini podijeljeni

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović izjavio je da je u saopštenju poslije današnjeg sastanka rukovodstva oba doma parlamenta BiH sa ambasadorima Kvinte netačno navedeno da su saglasni da nije sporan sadržaj zakona koji je namentnuo Valentin Incko.

"Mi smo se samo saglasili da je spor nastao oko toga što je taj zakon nametnut, a o sadržaju o kome imamo različita mišljenja nismo ni govorili, što je veoma važno", rekao je Radmanović Srni.

On je naveo da je na sastanku razgovarano o prijedlogu Kristijana Šmita da se radi na izmjeni zakona koji je nametnuo visoki predstavnik Valentin Incko i o donošenju zakona o državnoj imovini, te da su stavovi u BiH o tim pitanjima podijeljeni.

Istakao je da su o sadržaju Inckovog nametnutog zakona govorili onda kada je on to uradio. "Tu imamo značajnih primjedbi, a danas smo samo govorili da način na koji je to urađeno, nametanje zakona dan prije nego što će otići iz BiH, nije uredu", pojasnio je Radmanović i dodao da se nisu složili ni o zakonu o državnoj imovini.

On je istakao da je stav Republike Srpske da u Ustavu BiH nema državne imovine i da im je rekao da nije teško pročitati Ustav BiH i vidjeti da BiH nema državnu imovinu.

Ne spori, kaže, da o tim pitanjima treba razgovarati ali da za to ne postoji nikakva hitnost, te da su podsjetili ambasadore da je to pitanje dovedeno do kraja prije 10, 15 godina, ali da je neko od njih spriječio da se to usvoji.

Radmanović je naveo da je treće pitanje o kome je bilo riječi na sastanku i u vezi sa kojim se nisu složili, jeste da im zahvalimo za doprinos nekim rješenjima o pitanjima u BiH, napomenuvši da je to jedino, u svoje ime, radio predsjedavajući Predstavničkog doma Denis Zvizdić.

"Treba reći da su nametnute i nove teme, da su predstavnici hrvatskog naroda jasno rekli da je važnija tema izborni proces. Dakle, samo saopštenje nakon sastanka ne odražava suštinu sastanka", naglasio je Radmanović.

Ovaj sastanak je, dodao je, bio jedan od brojnih koje su imali sa predstavnicima međunarodne zajednice čije su održavanje tražili predstavnici Kvinte koji su dobrim dijelom već na odmoru, pa su mu prisustvovala dva ambasadora i tri otpravnika poslova.

"Time je potvrđeno da hitnost sastanka nije bila potrebna", ocijenio je Radmanović.

Na pitanje koji je način da se izađe iz ćorsokaka u koji je BiH zapala, Radmanović je rekao da su "ćorsokak napravili međunarodni predstavnici", da je to potpuno odgovaralo dijelu bošnjačkog rukovodstva koje ne razumije gdje se nalazi i misli da je moguće da to sada iskoristiti za napade na predstavnike druga dva naroda i jednog entiteta.

"Naravno da to uopšte nije u igri i oni ne razumiju o čemu se radi, ali uporno koriste razne priče i netačnosti i o tome pričaju po svijetu, a time u BiH pokreću neke postupke", naglasio je Radmanović.

Radmanović je istakao da oni koji su napravili i pokrenuli ovu krizu treba da dignu ruke od toga i proglase nevažećim ono što je Incko nametnuo, pa se onda stvaraju uslovi za razgovore o tome kako dalje, te podsjetio na raniji stav Republike Srpske i njenog parlamenta.

Naglasio je i da su neosnovane Zvizdićevi navodi i izjave o nepostojećim zaključcima Srpske akadenjmije nauka i umjetnosti (SANU) i da je svoje fikcije iskoristio za napad na srpski narod, Milorada Dodika i Republiku Srpsku.