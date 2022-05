Rebalans budžeta RS za opoziciju populizam, za vlast borba protiv inflacije

BANJALUKA - Opozicija Republike Srpske rebalans budžeta koji je predložila Vlada Republike Srpske ocijenila je kao izborni, jer njime nisu predviđene sistemske mjere kojima se ublažavaju posljedice krize i inflacije koja je prisutna u ekonomiji Republike Srpske.

Rebalans budžeta koji iznosi 4,382 milijarde KM, što je za 358 miliona KM više u odnosu na budžet usvojen za 2022. godinu, Vlada Republike Srpske u skupštinsku proceduru uputila je po hitnom postupku, što je takođe bila jedna od zamjerki opozicionih poslanika koji smatraju da nisu imali dovoljno vremena da se pripreme za raspravu.

"Razlog za donošenje rebalansa budžeta jeste stvaranje uslova za sprovođenje mjera Vlade Republike Srpske koje se odnose na povećanje penzija i svih boračkih i socijalnih davanja za 10 odsto, te povećanje bruto plata zaposlenih u javnom sektoru za 10 odsto", rekla je Zora Vidović, ministarka finansija RS, obrazlažući rebalans budžeta za ovu godinu u Narodnoj skupštini RS dodajući da će rebalans popraviti određene stvari u smislu davanja i pomoći privrednoj aktivnosti kao i nabavci hrane.

Ona je rekla da je cilj ublažavanje negativnih efekata inflacije te da je evidentno da je došlo do bržeg oporavka privrede od očekivanog, što je imalo pozitivan uticaj na prihode. Navela je i da su planirani poreski prihodi 3,352 milijarde KM, što je povećanje od oko 330,7 miliona KM u odnosu na planirani budžet za ovu godinu.

Takođe, naglasila je da je rebalansom obezbijeđeno oko 50 miliona KM za jednokratnu pomoć penzionerima, mladima i borcima te da su grantovi planirani u iznosu od 184,5 miliona KM i viši su za 84,7 miliona KM.

Upravo su grantovi i jednokratna pomoć bili najsporniji za opozicione poslanike koji su isticali da je budžet izborni i isključivo kreiran za potrebe sprovođenja izbora te da način na koji se dijele pare nije dobar.

"Inflacije će pojesti jednu do dvije prosječne plate i, nažalost, to je tako. Građani su siromašniji i mnogo manje mogu da kupe. Nije efektno podijeliti 50 miliona. Dajte novac najugroženijima, jer linearno davanje novca je pogrešno. Moramo vidjeti koji su to ljudi kojima je pomoć najpotrebnija i nemojte novac rasipati na ovaj način", rekao je Milan Radović, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

On je istakao da ljudi u privatnom sektoru plaćaju istu cijenu kao i oni u javnom koji će dobiti povećanje plate te da je neophodno naći mjeru da i ljudi u realnom sektoru osjete i imaju veća primanja.

Kao i Radović, i Igor Crnadak, poslanik PDP-a u NS RS, rekao je da je rebalans "školski primjer izbornog djelovanja i populizma".

Sa druge strane, Željka Stojičić, potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske iz SNSD-a, rekla je da je rebalans predložen u pravom trenutku zbog rasta inflacije, odnosno kako bi njene posljedice bile umanjene.

"Veoma je korisno što Vlada Republike Srpske ciljanim mjerama pomaže privredi, ali i stanovništvu. Vidljivo je iz rebalansa budžeta da prihodi rastu, kao i da se oporavlja privreda", rekla je Stojičićeva.

Vlada RS: Izdvojili smo oko 250 miliona KM pomoći građanima

"Povodom današnjih optužbi poslanika pojedinih opozicionih partija o tome da Vlada Republike Srpske „nije učinila ništa da zaštiti građane od inflacije“, Vlada Republike Srpske ističe da je, od početka ove godine do danas, izdvojila blizu 250 miliona KM kroz različite mjere pomoći građanima, u nastojanju da da adekvatan odgovor na nepovoljna, globalna makroekonomska kretanja", saopšteno je danas iz Vlade RS.

Navode da je od početka ove godine, Vlada Republike Srpske, u odgovoru na rast inflacije koji je zahvatio cijeli svijet, donijela mjere namijenjene olakšanju životnog standarda stanovništva. "Ističemo da je još u decembru prošle godine usvojen set zakona koji je doveo do povećanja plata i penzija i izdvajanja za boračke kategorije i licima koja su u stanju socijalne potrebe, uključujući i obračun plata koji je imao za rasterećenje poreskih opterećenja i povećanje plata.

Samo smanjenjem poreza, svim zaposlenim u realnom sektoru je upućeno 50 miliona KM s ciljem povećanja plata, a poslodavci su oslobođeni plaćanja 80 miliona KM prema Fondu zdravstvenog osiguranja", navodi se u saopštenju.