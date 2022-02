SDA: Smijenjena Vlada koja je smijenila 1.000 ljudi

TUZLA - Na hitnoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona danas je smijenjena Vlada TK, a prije toga je premijer Kadrija Hodžić podnio ostavku. Ostavku je podnijelo i rukovodstvo Skupštine te je izabrano novo.

Hitnu sjednicu Skupštine TK zakazali su zastupnici SDA, koji su oformili novu parlamentarnu većinu. Iz ove stranke tvrde da Vlada predvođena PDA i SDP-om nije odgovorila zadatku.

"Uglavnom se bavila kadroviranjem, za manje od godinu dana su smijenili više od 1.000 ljudi s različitih pozicija. U velikom broju su ta razrješenja bila nezakonita. Imamo danas više od 100 tužbi tih ljudi, što će vjerovatno koštati TK. U isto vrijeme smo imali najstabilniji i najveći budžet u istoriji kantona, što građani nisu mogli osjetiti u svih 12 resora. Nismo vidjeli nijedan iskorak koji je Vlada napravila", smatra Fahrudin Skopljak iz SDA. Iz nove većine su najavili da će raditi neke korekcije, a prvenstveno preispitati odluku o povećanju plata izabranih zvaničnika.

S druge strane, Kadrija Hodžić je kazao da njegova vlada odlazi uzdignuta čela, voljom nove političke većine, s čime se pomirio i SDP.

"Vlada koja je ostvarila najsnažnije reformske procese koji su se vidjeli u ovom kantonu. Vlada koje je realizovala jako veliki broj projekata", izjavio je Hodžić. Iz SDP-a ističu da nisu povlačili nacionalni interes niti opstruirali rad nove većine jer je bilo potrebnih 18 ruku za smjenu.

"Mi smo danas dostojanstveno prihvatili da ne postoji više parlamentarna većina i dozvolili smo da oni koji imaju većinu, nastave raditi. Očekujemo da će ova vlada biti bolja od one koju smo nekada smijenili, da bude manje krivičnih prijava i presuda. Evidentno je da su dva ili tri ministra iz tog perioda za rad u Vladi dobila krivičnu prijavu", naglasio je Dževad Hadžić iz SDP-a.

Dva glasa za smjenu Vlade presudna su bila, i to Jasmine Lugavić, članice PDA, te nezavisnog zastupnika Smaje Mandžića, koji je ponovo promijenio stranu.

"Naravno da je bilo trgovanja. U to neću ulaziti. Poslanici čiji nisu lični mandati, to je stranka odradila. On ima pravo, takav nam je Izborni zakon, da mandat nosi sa sobom. Ja sam siguran da se poslanik koji je do jučer bio s nama u klupama jako pokajao. Zašto je to uradio, pokazat će vrijeme", zaključio je Senad Alić iz PDA.

U narednom periodu će biti predložen novi mandatar te novi sastav Vlade.