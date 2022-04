SDS još bez dogovora o kandidatu

​BANJALUKA - Iako je bilo najava da bi SDS krajem marta mogao izaći sa imenom kandidata za pojedinačne funkcije, to se još nije desilo, jer kako stvari sada stoje, unutar samog SDS-a nema dogovora ko bi to mogao biti i pored pritisaka sa terena da se to što prije uradi kako bi se na neki način moglo početi sa kampanjom.

Od najava da će SDS na kraju zbog mira u kući izaći sa dva kandidata, po svemu sudeći, neće biti ništa, jer kako kaže Milan Miličević, jedan od potencijalnih kandidata za pojedinačne funkcije, to bi bilo iracionalno.

"Dvije kandidature SDS-a nikada nisu bili na dnevnom redu sjednice Predsjedništva ili Glavnog odbora i od toga nema ništa. Mislim da to inače ne bi bilo racionalno. Opozicija treba da izađe za dva zajednička kandidata, što barem zasad ne ide po planu, jer je DNS, koji se proglašava opozicijom, izašao sa svojim kandidatima, doduše nezvanično, jer kandidature još nisu predate CIK-u. SDS ne treba da ide sa dva kandidata, jer je to iracionalno i smanjuje šanse za izbornu pobjedu", rekao je Miličević za "Nezavisne".

Inače, unutar samog SDS-a uveliko se i priča i lobira o kandidaturama, a osim Miličevića, u igri je još i Mirko Šarović, predsjednik SDS-a, koji je barem zasad najbliži kandidaturi.

S obzirom na to da je PDP već kandidovao Jelenu Trivić za jednu od pojedinačnih funkcija, odnosno za predsjednika Republike Srpske ili člana Predsjedništva BiH, na potezu je SDS.

"Na terenu se već počinje raditi. Ljudi idu i lobiraju za neke ljude, liste i politike, a SDS ne radi ništa i to nije prvi put, a na kraju se iznenade rezultatom. Šarović čeka i ukoliko procjeni da bi mogao pobijediti, biće kandidat, a ukoliko ne, isturiće nekoga drugog, jer gubitak izbora vjerovatno znači i gubitak pozicije predsjednika stranke", ispričao je izvor "Nezavisnih" blizak SDS-u.

Ipak, iz takođe nezvaničnih razgovora saznajemo da bi Šarović ipak mogao biti jedini kandidat te da će se u pregovorima sa PDP-om tražiti da Trivićeva bude kandidat za predsjednika Republike Srpske, a on za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer tu ima veće šanse da pobjedi.

"SDS još nije započeo zvanične razgovore o kandidaturama. Bila su različita mišljenja različitih ljudi da li je trebalo već izaći sa kandidatima. Moje mišljenje je uvijek bilo isto i nepromjenjivo. Mislim da je svog kandidata SDS trebalo da predstavi još krajem prošle godine da bismo imali dovoljno vremena i prostora da predstavimo kandidata, da on u javnost uđe kao kandidat i da ima vremena da radi na kampanji", rekao je Miličević dodajući da još nije bilo zvaničnih razgovora u vezi sa kandidaturom.

Inače, iz SDS-a juče je saopšteno da će se danas održati sjednica Predsjedništva SDS-a, ali prema nezvaničnim informacijama, osim načelno, ne bi trebalo da se govori o imenima kandidata niti će biti donesena neka konkretna odluka.

"Sve je moguće pa i da odluče o imenu kandidata. Priprema se i sjednica Glavnog odbora i tek bi tu moglo biti nekih konkretnih stvari", ispričao je isti izvor.