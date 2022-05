SPS o aferi "Viadukt": Ko je odgovoran i zašto Vlada ćuti?

​BANJALUKA - Na adresi sjedišta firme Viadukt u Portorožu postoji samo poštansko sanduče, a firma kojoj građani Srpske treba da plate 90 miliona KM nema ni jednog zaposlenog, poručio je predsjednik SPS i narodni poslanik Goran Selak na današnjoj konferenciji za novinare Socijalističke partije Srpske.

Selak je ponovio zahtjev SPS prema predsjedniku Vlade Republike Srpske i Vladi da se objave sve informacije vezane za ovaj slučaj kao i stenogrami sa sjednica Vlade i da se utvrdi odgovornost, kako i ubuduće ne bi dolazilo do ovakvih slučajeva.

"Firma kojoj građani Srpske treba da isplate ogroman novac nema ni jednog zaposlenog, i ovom prilikom se izvinjavam građanima, jer sam na sjednici NSRS 27. aprila rekao da ima dva zaposlena. Ta firma je u stvari poštansko sanduče u Portorožu, gdje se nalazi još 19 takvih firmi. Zbog čega smo izgubili taj spor u Vašingtonu, zašti nije prihvaćena ponuda za vansudsko poravnanje od 3 miliona KM i ko je odgovoran što su građani Srpske ostali bez 90 miliona maraka plus advokatske troškove? Na sva ta pitanja već više od 20 dana nema odgovora ni iz kabineta premijera ni od Vlade Srpske. Svjesni smo da aktuelni predsjednik Vlade Radovan Višković ne može biti jedan od odgovornih, ali i dalje nije jasno zbog čega se ponaša kao da štiti odgovorne", istakao je Selak.

Za građane Republike Srpske, 100 miliona maraka su ogromna sredstva i građani imaju sva prava da znaju zbog čega su ostali bez tolikog novca, smatra Selak.

"Za taj novac mogli smo da pomognemo 20.000 novorođenih beba sa po 5.000 maraka. To je 13 penzija, to je regres i topli obrok, to su izgrađeni i opremljeni vrtići u svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. To je novac građana Republike Srpske i imamo pravo da znamo zašto smo ostali bez tolikog iznosa, ko je odgovoran i šta Vlada namjerava da učini kako bismo spriječili da ovo postane praksa", poručio je Selak.