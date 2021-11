Šarović: Besmisleno održavanje posebne sjednice NS RS

BANJALUKA - Predsjednik SDS-a Mirko Šarović izjavio je da je sada jasno da je priča Milorada Dodika i SNSD-a o vraćanju nadležnosti bila obična politička igra i da će njen jedini rezultat biti narušavanje ugleda Republike Srpske i njene ekonomske pozicije.

On navodi da je na sceni povlačenje i reteriranje Dodika u odnosu na onu robusnu politiku kada je najavljivao mnogo stvari, a koja je sada pukla kao napuhani balon.

"Dodik je tada je govorio da će Srpska vratiti nadležnosti i pokušao da stvari predstavi tako kao da je on Republika Srpska i da on sam donosi odluke. Međutim pokazalo se kako on donosi odluke u ambasadama i raznim sastancima", ističe Šarović.

On kaže da sada Dodik ulazi u pogodbenu fazu koje smo, dodaje Šarović, bili svjedoci mnogo puta ranije.

"Desilo se ono što smo mi predviđali. Sada Dodik pravi ključni zaokret i pokušava spasiti što se može i radi sve da spasi svoju čast, ako je to uopšte moguće spasiti. Ja smatram da nije moguće i da će on biti gubitnik u ovoj priči", istakao je Šarović.

On je poručio da je Dodik ateriranjem i odustajanjem od krupnih političkih poteza koje je obećavao ponizio NS RS.

"U nekoj euforičnoj fazi najavljivano je da će NS RS donijeti odluke o vraćanju nadležnost. Na kraju svelo se na to da je se on mimo odluka NS RS odučio na jedan defanzivan pristup i vidimo kako sada gura neke manje bitne varijante koje se odnose na smanjivanje Oružanih snaga BiH i slično. Mislim da je sada uopšte besmisleno održavanje posebne sjednice NS RS, jer ne vjerujem da ima o čemu da se razgovara izuzev nekih izvještaja koji su benigni i nebitni u cijeloj priči“, napominje Šarović.

On kaže da će posljedice Dodikovog avanturizma osjetiti građani Republike Srpske.

"Vidimo da se u Evropskoj uniji, Briselu, Berlinu u Vašingtonu razgovara o Republici Srpskoj i Dodiku i već imamo više inicijativa poslaničkih grupa u kojima se traže sankcije i za Republiku Srpsku. Mislim da ćemo to osjetiti kada su u pitanju investicije i ulaganja u RS koja je sada praktično označena kao crna tačka na mapi u koju ne treba investirati", rekao je Šarović.

On upozorava da avanturizam u koji je Srpska uvučena i kome možda još nije kraj, može značajno narušiti njen ugled, ali i ekonomske i druge pozicije.