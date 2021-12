Šarović: Gdje je podrška o vraćanju nadležnosti iz inostranstva

SARAJEVO - Gdje je sada podrška iz inostranstva za vraćanje nadležnosti Republici Srpskoj koju je najavljivao predsjednik SNSD Milorad Dodik i zašto je ona izostala, upitao je predsjednik SDS-a Mirko Šarović.

On kaže da je jedino što se sada može čuti pominjanje sankcija i kažnjavanja Republike Srpske i to od strane najmoćnijih zemalja u svijeta.

"Ako Dodik misli da se Republika Srpska, kada su ovako bitne stvari u pitanju, može osloniti samo na podršku Hrvatske i Mađarske grdno se prevario. Vrijeme će pokazati koliko je i ta podrška iskrena i dugoročna", poručio je Šarović.

Očigledno je, dodaje on, da Dodik za ovo što radi nije dobio podršku ni od zemalja koje su tradicionalni prijatelji srpskog narada, jer da je tako do sada bi se neko oglasio.

"Politika obmana Dodiku je prolazila kada je u pitanju mešetarenje unutar BiH, ali stvari su sada postale mnogo ozbiljnije jer, kao što vidimo, Republika Srpska je dospjela u žižu interesovanja svjetskih sila, isključivo u negativnom kontekstu. Sve što na tom nivou možemo čuti su osude i prijetnje", istakao je Šarović.

Svaka iole odgovorna vlast bi, dodaje on, prije pokretanja krupnih poteza, trebala građanima koje predstavljaju iskreno kazati kolike su vjerovatnoće da se provedu njihove ideje i koje posljedice za stanovništvo mogu nastati.

"Nismo dobili odgovor na dva glavna pitanja, da li Dodik i SNSD građanima mogu garantovati da će nadležnosti biti vraćene, a nisu ni odgovorili s čim će u stvari biti suočeni građani Republike Srpske. Da on uopšte zna kako provesti to što priča, do sada bismo to znali svi. Ali ne zna niko, ni on sam, a ni oni koji su oko njega", naglasio je Šarović, a prenosi Sektor za politiku i medije SDS-a.