Šarović: Prijedlog zakona o odlasku stranih sudija nije prihvatljiv

SARAJEVO - Mirko Šarović, šef Kluba poslanika SDS-a i PDP-a u Predstavničkom domu BiH, rekao je da "SDS i PDP neće glasati o Prijedlogu zakona o odlasku stranih sudija iz BiH, jer smatra da se SNSD trebao dogovarati s njima, da su trebali ispoštovati dogovor koji je objedolanjen".

"Oni su izigrali dogovor lidera u Banjaluci i tada smo se usaglasili da tri člana, odnosno ovog jednog iz Republike Srpske, kada dođe do zamjene stranih sudija bira NSRS i to je principijelnost i tu se testira pristup kada je u pitanju zakonodavstvo. Oni su se opredijelili za sasvim drugi koncept, da trojicu sudija bira Predsjedništvo BiH, a potvrđuje Dom naroda BiH, kako da to čitamo, pa jednostanvo zato što su se dogovorili sa HDZ-om i u vodu su bacili onaj dogovor koji su imali sa stranakam iz RS. Ne stoji njihovo obrazloženje da to sada koči Ustav, zakonom može da se potpiše isti izbor, a ukoliko članove Ustanvog suda BiH ne bira NSRS, onda to znači da se prenosi nadležnost na nivo BiH", rekao je Šarović.

Ističe da zbog toga ovaj Prijedlog zakona koji se odnosi na zamjenu stranih sudija za njih, kaže, nije prihvatljiv i neće ga podržati.