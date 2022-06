Šarović: SNSD i vlast u Republici Srpskoj krivi za "vaskrsavanje" visokog predstavnika

SARAJEVO - Mirko Šarović, predsjednik SDS-a rekao da je SNSD krivac jer je "oživio" poziciju visokog predstavnika.

"Dobili smo to što ja nisam priželjkivao naravno da će se desiti, ali desilo se. Moram biti potpuno jasan, mislim da su SNSD i vlast u Republici Srpskoj najviše krivi za 'vaskrsavanje' visokog predstavnika i ne samo to. Sada smo dobili korištenje bonskih ovlaštenja i to je proizvod vlasti u Republici Srpskoj. Odlazeći visoki predstavnik u BiH Valentin Incko je upotrijebio bonska ovlaštenja i dobili smo ovo što sada imamo", rekao je Šarović.

On je dodao da ovoj zemlji ne trebaju bonska ovlaštenja na bilo koji način, ali da je "neuspješna vlast dovela do toga da sada imamo Šmita koji koristi svoja ovlaštenja".

"Ne znam šta će se dalje dešavati i implementirati, ali činjenica da nismo sposobni da donesemo osnovni državni dokument, a to je budžet, upravo je prouzrokovalo ovo što se sada desilo. I to je donesen kao prednacrt pa ide dalje na usvajanje, a nije ni dostatan jer su nedostajala ta sredstva od više od dva miliona KM za CIK. I sada su povećali taj budžet za 70 miliona KM za nekakvo zapošljavanje u Oružanim snagama, a nisu mogli ta dva miliona KM i onda je došlo do ovih bonskih ovlaštenja protiv kojih sam, odmah da kažem", mišljenja je Šarović.