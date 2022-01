Šarović pozvao na smirivanje tenzija: "Prestanite zveckati oružjem"

BANJALUKA - Komentarišući trenutnu situaciju zaoštravanja konflikata i prijetnji, predsjednik SDS Mirko Šarović pozvao je na smirivanje tenzija i razum.

"Sve čemu svjedočimo proteklih dana, od zapaljive do ratnohuškačke retorike a nažalost i do slika i postupaka do kojih su dovele takve politike - neće nas odvesti nigdje! Naprotiv. I zato prestanite zveckati oružjem", poručio je predsjednik SDS-a.

On je upozorio da sve što sada vidimo su scene interesne i strašne režije uhodanih ali pogubnih politika po principu – za cilj, ostanak na vlasti, ne biraj sredstva pa makar svi hodali na rubu potpunog haosa.

"Ljudi se trenutno bave pitanjima rata, pričaju o njemu, konflikti su sve izraženiji i na društvenim mrežama, mediji su puni slika oružja a narod je u strahu! Osjeća li iko u vlasti odgovornost za ovakvo stanje i kome ove stvarno treba?", upitao je Šarović.

Šarović je sugerisao da narodu ovdje treba normalan život a ne nova propast.

"Narodu treba egzistencija, nada i napredak a ne povratak u prošlost i sunovrat u koji nas sa ovakvim politikama uporno guraju", poručio je Šarović.