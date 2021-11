Špirić: Bošnjački lideri nisu za unutrašnji dijalog

SARAJEVO - Po završetku današnje sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zamjenik predsjedavajućeg Doma Nikola Špirić, u izjavi novinarima je optužio bošnjačke predstavnike da više vjeruju međunarodnoj zajednici nego što su za unutrašnji dijalog sa Srbima i Hrvatima o rješenjima za aktuelnu političku krizu u Bosni i Hercegovini.

Špirić ističe da je u opštem izjašnjavanju delegata na ovoj sjednici, podržano pet zaključaka predloženih iz delegatskog Kluba Srba. Mada nisu dobili i entitetsku većinu, zbog čega je potrebno dalje usaglašavanje, Špirić je uvjeren da će ti prijedlozi Srba uskoro postati i zaključci Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Jedan od prijedloga je poništavanje zakonskih odredaba nametnutih od prethodnog visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka, koje zabranuju da iko negira da je u Srebrenici tokom proteklog rata u BiH počinjen genocid.

Špirić je novinarima takođe kazao da su delegati srpskog naroda prisustvovali današnjoj sjednici s namjerom da podrže zaključke Narodne skupštine Republike Srpske.

Delegat hrvatskog naroda Marina Pendeš kazala je da su na sjednici podržana dva prijedloga Hrvata. Govoreći u ime Hrvatske demokratske zajednice BiH, ustvrdila je da su izmjene Izbornog zakona BiH uslov svih uslova za funkcionisanje institucija.

Na novinarsko pitanje da li to znači da članovi HDZ-a neće učestvovati u radu Doma naroda ako do kraja ove godine ne bude izmijenjeno izborno zakonodavstvo, Pendeš odgovara da nije to kazala već je istakla da izborno zakonodavstvo treba izmijeniti što prije.

Današnja sjednica Doma naroda održana je na zahtjev pet delegata iz Kluba bošnjačkog naroda.