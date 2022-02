Srbi u Posavskom kantonu: Ne može prelaz u BiH biti nazvan po mjestu u Hrvatskoj

ODŽAK - Saga o nazivu novoizgrađenog graničnog prelaza na teritoriji Odžaka, započeta dan pred svečano otvaranje kada su se Srbi u Posavkom kantonu pobunili jer je nazvan "Svilaj" se nastavlja, nakon saznanja da je to tek radna verzija i da će pravo ime biti definisano sporazumom između BiH i Hrvatske.

Izgradnja mosta Svilaj preko Save započeta je u septembru 2016, a zvanično je otvoren krajem septembra, u prisustvu domaćih i zvaničnika iz EU.

Upravo tada je uslijedila reakcija predstavnika srpskog naroda u Posavskom kantonu koji su najavili da će zatražiti ocjenu ustavnosti naziva graničnog prelaza na tom području. Uporište za to, tvrde, leži u knjigama koje nedvosmisleno pokazuju da kompletan prelaz, uz terminale i ostale objekte, stoji na katastarskoj opštini Novi Grad, odnosno mjesnoj zajednici koja je najveće srpsko povratničko mjesto u tom kantonu.

Zbog situacije na terenu su, ipak, prvo putem ovlašćenog zastupnika, od Ministarstva bezbjednosti BiH, zatražili informacije na koji način, odnosno kojom odlukom, je prelaz dobio naziv "Svilaj".

U odgovoru ministra Selme Cikotića piše da je radni naziv mosta i prelaza "Svilaj - Donji Svilaj" u upotrebi već nekoliko godina.

Taj naziv je, navode, koristilo Ministarstvo komunikacija i transporta BiH tokom izrade projektne dokumentacije za most i na osnovu odobrenja organa lokalne uprave za njegovu izgradnju, a potom i Uprave za indirektno oporezivanje za dokumentaciju i izgradnju međunarodnog graničnog prelaza.

"Stalni naziv mosta i graničnog prelaza biće definisani bilateralnim ugovorom između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima, kada ugovorne strane sačine i ratifikuju taj akt", naveo je Cikotić.

Predsjednik Srpskog građanskog udruženja Posavina Damir Ivetić kaže za "Glas" da su evidentne nepravilnosti na terenu kada je riječ o nazivu graničnog prelaza na teritoriji Odžaka.

"Kada smo prije nekoliko mjeseci ukazivali na nepravilnosti neki su to dočekali sa osudom. Sada dolazimo do dokumenata na kojima je vidljivo da u stvari ne postoji naziv prelaza 'Svilaj', već da je to radna verzija koja je nastala od nižerazrednih i nepismenih službenika", istakao je Ivetić.

Podvlači da naziv Svilaj ne može biti u BiH jer ne postoji ni naseljeno mjesto s takvim nazivom.

"Postoje naseljena mjesta Gornji Svilaj i Donji Svilaj, a sam naziv Svilaj je za naseljeno mjesto u Hrvatskoj. Ne možemo davati naziv prelaza u BiH po naseljenom mjestu s druge strane Save. Druga nepravda jeste to što je kompletan prelaz na katastarskoj opštini Novi Grad i nema nijedne dodirne tačke sa Svilajem u Hrvatskoj", naveo je Ivetić.

S obzirom na to da se, prema zakonu, stalni naziv definiše bilateralnim sporazumom insistiraće na izmjeni naziva.

"Jedini pravi i ispravni naziv jeste Novi Grad - Svilaj. U odgovoru ministra Cikotića stoji radna verzija pregraničnog prelaza Svilaj - Donji Svilaj, iako, su sve table i putokazi i znakovi postavljeni s nazivom GP Svilaj. Ipak, mi ćemo istrajati znamo da je pravda spora, ali dostižna", rekao je Ivetić, dodajući da će u narednim danima o svemu obavijestiti i ministra komunikacija i transporta Vojina Mitrovića i predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltiju, te zatražiti zaštitu srpskih interesa.

Kontakt-tačka

Prekogranični most Svilaj dio je dionice koridora 5C čiju je izgradnju finansirala EU sa 24,5 miliona evra u bespovratnim sredstvima putem Investicionog fonda za zapadni Balkan, kao i Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka sa 67 miliona evra u zajmovima.

Most preko Save ujedno je i kontaktna tačka autoputne mreže Hrvatske i BiH.