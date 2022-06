Stevandić: Šmitova odluka - dodavanje ulja na vatru

​BANJALUKA - Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je Srni da je današnja odluka Kristijana Šmita da nametne finansiranje izbora u BiH samo način dodavanja ulja na vatru, komplikovanja stvari u BiH i pojačavanja krize.

On je rekao da je vrlo čudno što je Šmit nametnuo odluku o finansiranju izbora kada je Savjet ministara već obezbijedio novac za izbore što, kako kaže, izaziva vrstu sumnje u njegove namjere ili predstavlja način da se pokaže neka sila.

"Da poruče da možda hoće da nas bičuju na neki način, da uvode neku vrstu političkog aparthejda. Da je to učinio prije pet dana, prije nego što je Savjet ministara napravio tu realokaciju sredstava iz RAK-a, pa da čovjek razmišlja, nego zašto je to učinio danas samo on zna", rekao je Stevandić.

On smatra da je takva Šmitova odluka vjerovatno u nekoj korelaciji sa novim prijetnjama koje stižu i pokušajem da se utiče na izbore.

On kaže da je ovo pokušaj da od domaćeg zakonodavca otme dio izbornog procesa, za koji je po Dejtonskom sporazumu zadužen domaći zakonodavac.

"Po Dejtonu visoki predstavnim ne može da se miješa u izbore a on se ovim najdirektnije umiješao u izbore i to predstavlja zloupotrebu", istakao je Stevandić.

On je rekao da ne zna kako će se Šmitove odluke sprovoditi budući da predstavnici Republike Srpske u Savjetu ministara ne moraju da propuste nijednu odluku na taj način nego da glasaju za svoje odluke.

"Za nas iz Republike Srpske, odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, on nije visoki predstavnik. Nema legitimitet u Savjetu bezbjednosti koji su ostali imenovani imali", dodao je Stevandić.

Kristijan Šmit nametnuo je danas odluku o Finansiranju opštih izbora u BiH.

On je donio odluku da se Centralnoj izbornoj komisiji BiH (CIK) prebaci 12,5 miliona KM.