Šulić: Crnadak pričao isto kao i Bakir i nastavlja sa svojom demagogijom

​BANJALUKA - Koliko Igor Crnadak igra za Republiku Srpsku vidi se po tome kad kaže, isto kao i Bakir Izetbegović, da se o statusu Srpske treba baviti u institucijama BiH, rekao je za Srnu potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić.

Šulić je ponovio da je o datumu zakazivanja sjednice Narodne skupštine Republike Srpske odlučivala skupštinska većina, i nebrojeno puta u medijima rekla da će to biti između 8. i 10. decembra.

"PDP i SDS su isto toliko puta rekli da neće učestvovati, a uz to i tvrdili da se sjednica neće ni desiti. To zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske, kao što znamo, desilo se isto kao što se desilo i to da Crnadak opet širi demagogiju", istakao je Šulić.

Crnadak je danas izjavio da su u Briselu znali još 25. novembra da će posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biti održana 10. decembra, dok je, kako tvrdi, cijela Republika Srpska bila u iščekivanju i zabludi da će odluku o tome donijeti skupštinski Kolegijum.