Šulić: Iz Republike Srpske dolaze pozivi za kompromis i dijalog

BANJALUKA - Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić izjavio je da je posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske bila još jedan korak prema političkom Sarajevu da prihvati dijalog.

"Zadovoljni smo kako je protekla Skupština. Bitno je reći da predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, odnosno hrvatski narod zajedno sa institucijama Srpske želi da bude dio rješenja, a ne problema. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je izabrao drugu stranu, ali to je njegova politička odgovornost", kaže Šulić za RTRS.

On je istakao da iz Republike Srpske sigurno dolaze pozivi za kompromis i dijalog.

Šulić je naglasio da je jako važno to što su svi parlamentarni predsjednici političkih partija uzeli učešće u radu Narodne skupštine Republike Srpske.

"Meni je zasmetalo to što su oni svi dobili priliku da prije srpskog člana Predsjedništva BiH i lidera SNSD-a Milorada Dodika iznesu svoj stav, ali oni to nisu iskoristili, nego su čekali da on koncipira određene zaključke", rekao je Šulić.

On je podsjetio da je premijer Srpske Radovan Višković pozvao premijera Federacije BiH (FBiH) Fadila Novalića da održe zajedničku sjednicu Vlada Srpske i FBiH.

"Odgovora na taj poziv još uvijek nema, ali nas to neće spriječiti da nastavimo dalje da razgovaramo", naveo je Šulić.

Narodna skupština Republike Srpske je na jučerašnjoj sjednici usvojila 12 zaključaka o političko-ekonomskoj situaciji u BiH kojim se, između ostalog, traži da predstavnici Srpske u Parlamentarnoj skupštini BiH predlože zakon o zabrani zloupotrebe pojma genocid.