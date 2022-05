Tegeltija: Ne smijemo prestati iznositi istinu

BANJALUKA - Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je da će, uprkos tendenciozonom izjveštaju Kristijana Šmita, posjetu Njujorku iskoristiti da sve aktere u Savjetu bezbjednosti UN, uključujući i predstavnike Velike Britanije i SAD, informiše o pravom stanju u BiH.

Iako postoji neslaganje s pojedinim stavovima Amerike i Velike Britanije o stanju u BiH, u kojima postoje elementi pristrasnosti, Tegeltija smatra da se ne smije prestati iznositi istina u razgovorima s predstavnicima ovih zemalja.

"Moramo se izboriti za to da predstavimo pravo stanje, te da utvrdimo koji su objektivni problemi u BiH i definišemo način njihovog rješavanja. Insistiraću da se dijalog nastavi i posjetu Njujorku ću iskoristiti da sve aktere u Savjetu, uključujući i predstavnike Velike Britanije i SAD, informišem o stanju u BiH", rekao je Tegeltija.

Tegeltija je istakao da je u današnjim razgovorima sa ambasadorima Kine i Rusije u UN Džang Đuenom i Vasilijem Nebenzijem prenio stavove Republike Srpske o stanju u BiH.

"Ono što je za nas ohrabrujuće jeste da su ovi ambasadori veoma dobro upoznati sa stanjem u BiH i jako dobro razumiju šta se dešava, te što su pristali na našu molbu da to predstave i drugim svojim kolegama u UN", rekao je Tegeltija.

Predsjedavajući Savjeta ministar ocijenio je da su izvještaji koje su na jučerašnjoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN predočili Šmit i predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović gotovo identični, te da ne predstavljaju realno stanje u BiH, već samo optužuju srpsku stranu.

Prema njegovim riječima, Šmitov i Džaferovićev izvještaj predstavljaju "dvije strane iste medalje".

On je rekao da je izvještaj Šmita tendeciozan, da se sastoji od mnogobrojnih neistina, kao i da ne predstavlja pravo stanje u BiH.

Tegeltija kaže da mu se čini da sarajevska politika pokušava da od Šmita napravi tužioca koji će neke ljude u BiH optužiti da krše Dejtonski mirovni sporazum, kao i da im je namjera bila da Centralnu izbornu komisiju (CIK) pretvore u prijeki sud, koji bi izvršavao te tužbene zahtjeve.

Ono što je jasno svakome ko želi da ima prvu sliku o stanju u BiH, dodao je on, jeste da se istina pokušava predstaviti kroz jednu priču.

"Međutim, svima je jasno da postoji veliki broj problema u BiH, ali da u izvještajima nisu navedeni ključni problemi, niti su krivci za stanje u BiH oni koji su apostrofirani i u jednom i u drugom izvještaju", napomenuo je Tegeltija.

On je istakao da je jasno da je jučerašnja sjednica protekla u okvirima u kojima prolazi već nekoliko godina, a to znači da se čuje samo jedna strana istine, i to ona koja ne odslikava stvarno stanje unutar BiH.

"Pokazalo se da visoki predstavnik već dugi niz godina podnosi izvještaje koji ne odgovaraju stvarnom stanju u BiH i tu se po pravilu uklapaju i nastupi ambasadora BiH u UN, a pokazalo se i da veliki broj članica Savjeta bezbjednosti nije upoznat sa stvarnim stanjem u BiH", rekao je Tegeltija.

On je izrazio žaljenje što je propuštena prilika da se u Savjetu bezbjednosti čuje i druga strana i da se na objektivan, fer i korektan način predstavi stanje u BiH.

Tegeltija kaže da nije sporno što se Džaferović obratio Savjetu bezbjednosti, već što je tu došao samo da bi spriječio njega da prenese pravu sliku stanja u BiH.

"Nisam imao ništa protiv da se (Džaferović) obrati Savjetu bezbjednosti, ali mi je žao što je naša misija u UN uradila sve kako bi bilo spriječeno da se i ja obratim i iznesem istinu o stanju u BiH, ali mi smo našli način kako bismo to predstavili članicama Savjeta", rekao je Tegeltija.

On je naveo da se iz toga može zaključiti da se diplomatsko-konzularna (DPK) mreža BiH u inostranstvu često zloupotrebljava, te da se koristi isključivo za interese jedne strane, jednog naroda.

Tegeltija je napomenuo i da o stanju u BiH i njenoj DPK mreži govore i opstrukcije koje su preduzete, kako bi se spriječilo njegovo obraćanje na sjednici Savjeta bezbjednosti, ali i održavanje bilateralnih sastanaka.

"Cilj nam je predstavimo svoje stavove i istinu o BiH i moramo sve uraditi kako bi ta istina došla do svih članica Savjeta bezbjednosti UN, ali i svih zemalja u svijetu. Iskoristio sam naše dobre odnose sa pojedinim ambasadama u BiH i priliku da pismom upoznam sve članice Savjeta bezbjednosti o pravom stanju unutar BiH", naglasio je Tegeltija.