Tegeltija: Ponašanje stranaca prevršilo svaku mjeru

BANJALUKA - Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, rekao je da ovo što se dešava u ponašanju međunarodnih zvaničnika prevršilo svaku mjeru.

"Protiv sam sankcija i one samo produbljuju krizu. Ove sankcije Velike Britanije jesu samo skretanje pažnje sa ključnih pitanja u našem društvu. Sankcije su rezultat unutrašnjih politika i savim sigurno su usmjerene protiv institucija Republike Srpske", rekao je Tegeltija dodajući da se sankcijama prema Miloradu Dodiku, srpskom članu Predsjedništva BiH i Željki Cvijanović, predsjednici Republike Srpske, želi promijeniti politika Republike Srpske.

On je naglasio da se želi kreirati politika da kada Narodna skupština RS donese zakon da taj zakon ode u neku od stranih ambasada.

"Zamislite društvo u kojem bi predsjednik Republike Srpske radio protiv onoga što radi NSRS", rekao je Tegeltija.

On je rekao da politike jačanja Reoublike Srpske opoziciji ne odgovara.

Govoreći o odluci Kristijana Šmita, rekao je da misli da to neće proći i da razumije njegove strahove od političkog Sarajeva koje je tražilo da poništi zakon ili da ide kući.

"Siguran sam da ni pozicija ni opozicija neće prihvatiti odluku Šmita", rekao je Tegeltija dodajući da će u Republici Srpskoj biti dovoljno snage i hrabrosti da se suprotstave Šmitu.

Tegeltija je rekao da je pitanje imovine crvena linija za ovaj narod.

"Imate projekte Buk Bijela i aerodrom u Trebinju koji se blokiraju samo iz razloga što se rade na teritoriji Republike Srpske ", rekao je Tegeltija dodajući da Srpska ne može bez svoje imovine koja joj je zagarantovana Dejtonom.

Rekao je da je neprihvatljivo da se neko zalaže za razgovor i dogovor, a onda nameću rješenja.

"Nismo uspjeli da sačuvamo Savjet ministara da ulazi u političke rasprave i u tome dominira ministrica Bisera Turković koja iznosi stavove koji nisu stavovi Savjeta ministara", rekao Tegeltija.

Komentarišući pojačano prisustvo policije i informacije o ugroženosti Dodika, Tegeltija je rekao da MUP Srpske ima informacije od partnerskih agencija iz zemlje i inostranstva o ugroženosti Dodika te da zabrinjava što te prijetnje dolaze i od nekih međunarodnih bezbjednosnih agencija.

On je rekao da će danas obaviti razgovore da domaćim bezbjednosnim agencijama i tražiti da i oni izađu sa svojim informacijama, a ukoliko to ne urade da će on iznijeti svoja saznanja.