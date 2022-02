Tegeltija: Za BiH važno uspostavljanje regionalne bezbjednosti

​MINHEN - Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je Srni da je za BiH važno da je prisutna na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, kao i uspostavljanje regionalne bezbjednosti, kao osnovne pretpostavke za ekonomski razvoj i prosperitet svake zemlje, pa tako i BiH.

Predsjedavajući Tegeltija, koji je danas prisustvovao centralnom događaju otvaranja konferencije, rekao je da je ove godine na dnevnom redu veliki broj bezbjednosnih pitanja kao što su klimatske promjene, koje prijete da unište čovječanstvo, ali i nezaobilazna tema pandemije virusa korona, za koju još uvijek nema odgovora.

"I pored velikog broja tema koje se nalaze na dnevnom redu, sasvim je sigurno da će ova konferencija biti zapamćena po razgovorima oko krize u Ukrajini, svemu onome što se dešava danas, i kao neki potencijalni odgovor na krizu u ovoj zemlji", naveo je Tegeltija.

Tegeltija je naglasio da je teško da će ova konferencija dati adekvatne odgovore na krizu u Ukrajini, jer ne učestvuje samo ukrajinska strana, dok ni nema ni jednog predstavnika Ruske Federacije, koji bi mogao da da odgovore na neka od ovih pitanja.

"Ono što je je za mene zabrinjavajuće je to da je na konferenciji bilo čudnih, teških izjava od poziva za naoružavanje Ukrajine do prijetnje ekonomskih sankcijama. Mislim da je dijalog jedino rješenje, što su mnogi govornici ponovili, jedino se kroz dijalog dvije strane - Ukrajine i Rusije može doći do mirnog rješenja. Mi u Bih veoma dobro znamo da se samo dijalogom može doći do rješenja", istakao je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, ohrabrujuće je bilo to što se na samom početku konferencije mogli čuti prijedlozi da se vrati takozvana multilateralna diplomatija i pregovaranje, kao jedan poznati sistem kako se dolazi do najboljih rješenja u kriznim situacijama.

"Svjedoci smo da su UN bile garant za veliki broj bezbjednosnih izazova koje su postojali u svijetu", izjavio je Tegeltija.

Otvaranju konferencije u Minhenu prisustvovalo je više od 30 šefova država i više od 50 ministara odbrane i inostranih poslova.

U radu skupa koji traje do nedjelje, 20. februara, između ostalih, prisustvuju premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovacevski, premijer Grčke Micotakis Kirijakos i Bugarske Kiril Petkov.

Njemačku delegaciju na konferenciji predvodi kancelar Olaf Šolc. Delegaciju UN predvodi generalni sekretar Antonio Guteres, a očekuje se i dolazak generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, kao i najviši predstavnici EU.

Organizatori su ranije najavili da bezbjednosni izvještaj, koji se tradicionalno objavljuje uoči početka Minhenske konferencije, analizira najvažnije teme današnjice - brojne krize, moguće prijetnje i stvarne sukobe u svijetu.