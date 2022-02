Tragični slučaj obljube djevojčica pokazao svu slabost institucija

BANJALUKA, TREBINJE - Javne ustanove koje pružaju usluge smještaja i brige o ranjivim kategorijama stanovništva, kao što su djeca, stariji, te osobe sa smetnjama u razvoju, prvenstveno treba da štite prava svojih korisnika te da učine sve što je u njihovoj moći da su njihovi štićenici zaštićeni.

Potvrdili su ovo za "Nezavisne novine" u ustanovama koje se bave smještajem i brigom o ovim kategorijama, te su naveli da je u slučaju povrede poslovnih obaveza radnika potrebno pažljivo pristupiti i slijediti kako interne pravilnike, tako i zakone.

Tragičan slučaj obljube maloljetnica u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja "Rada Vranješević" zgrozio je javnost, te se postavlja pitanja da li su i na koji način štićenici i korisnici javnih ustanova zaista sigurni te šta ove ustanove mogu i moraju da učine da bi pružile zaštitu svojim štićenicima. Zbog ovog skandala Vlada RS je u četvrtak prihvatila ostavku Vladimira Kajkuta i imenovala Darijanu Kecman kao v.d. direktora Doma, a osim toga smijenjen je i Upravni odbor ove ustanove.

O ovom pitanju su se u petak oglasili i u Udruženju socijalnih radnika Republike Srpske, gdje su naglasili da je potrebno hitno uspostaviti procedure za djelovanje u kriznim situacijama te da se sistemski mora riješiti pitanje zaštite i podrške žrtvama seksualnog nasilja. Istakli su da je potrebno uspostaviti i adekvatne specijalističke usluge koje će biti usklađene sa potrebama žrtava, a posebna pažnja se treba posvetiti djeci žrtvama. Dodali su da humana misija profesije socijalnih radnika stavlja na teret odgovornost za svako dijete, posebno dijete u sistemu socijalne zaštite, što podrazumijeva dodatni angažman u novonastaloj situaciji.

"Ne smijemo zaboraviti da u ovoj ustanovi trenutno boravi više od 100 djece, kojima je prije svega u ovom trenutku narušen osjećaj bezbjednosti. Stoga bezrezervnu podršku pružamo stručnim radnicima ustanove, te im stavljamo na raspolaganje resurse Udruženja", stoji u saopštenju ovog udruženja. Kako su "Nezavisne novine" ranije objavile, krajem decembra je radnica Doma penzionera u Banjaluci suspendovana jer ju je korisnica optužila da ju je maltretirala tokom previjanja.

Vinko Lolić, direktor Gerontološkog centra u Banjaluci, u kojem se pored brige o osobama starije životne dobi brinu i o osobama sa posebnim potrebama u stacionaru u Dragočaju, za "Nezavisne novine" je rekao da ovaj centar postoji zbog korisnika, ne zbog direktora ni radnika.

"Kao javna institucija imamo jasno definisane pozicije i kodeks ponašanja naših radnika. Jasno je definisano kako radnik treba da se ponaša prema korisniku da bi korisnik bio zadovoljan", rekao je Lolić. Dodao je da je potrebno napraviti i monitoring da se prati komunikacija između radnika i korisnika.

"Naši šefovi stručnih službi paze kako će uposlenik da se ophodi prema korisniku. Mi zaista preduzimamo sve mjere, želimo da naši uposleni budu na korist naših korisnika. Skoro smo imali radni sastanak gdje smo u nekoliko tačaka razgovarali sa korisnicima o tome da li su oni zadovoljni uslugom te su oni ocijenili da su zaista zadovoljni", kazao je Lolić.

Naveo je da, s druge strane, nikada ne možete znati kako će se određeni radnik ponašati, ali da je zbog toga neophodno da se jasno definišu pravila ponašanja. Dodao je da su do sada imali oko tri prijave protiv radnika, ali da je u pitanju bio "blaži oblik prekršaja".

"Ako se nešto desi, neko nekorektno ponašanje i vrijeđanje, odmah se podnosi prijava. Ako isti radnik ponovi blaži prekršaj onda se ide sa smanjenjem plate, a ako se treći put ponovi prekršaj, onda se ide sa suspenzijom dok se ne utvrdi odgovornost", kazao je Lolić.

Da se u slučaju nekorektnog ponašanja zaposlenog prema korisniku mora prije svega slijediti pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti za "Nezavisne novine" potvrdio je Rajko Ćapin, direktor Doma penzionera Trebinje.

"Naša ustanova je organizovana kroz službe, a radnici su raspoređeni prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Rukovodimo se internim aktima te svim zakonima koji se tiču rada javnih službi u RS", rekao je Ćapin. Istakao je da sve aktivnosti koje se sprovode u ovakvim javnim ustanovama treba da budu u korist korisnika.

"Sve aktivnosti koje sprovodimo i koje se trudimo da standardizujemo u smislu podizanja na viši nivo odnose se na to da pružimo što kvalitetniju i stručniju uslugu našim korisnicima", kazao je Ćapin.

Dodao je da se, nažalost, u velikim kolektivima može desiti propust, ali da u njihovoj ustanovi nikada do sada to nije uticalo na kvalitet pružanja usluga. "Nijedna situacija koju smo do sada imali nije zahtijevala težu disciplinsku odgovornost", rekao je Ćapin.

Sindikat: Ishitrena odluka da se radnica suspenduje

Odluka da se suspenduje radnica Doma penzionera Banjaluka zbog navoda korisnice da ju je maltretirala je bila ishitrena, bilo je dosta propusta u istrazi te je jasno da nema adekvatnih dokaza protiv radnice, tvrde u ovom sindikatu. Boško Plavšić, predsjednik Sindikalne organizacije Doma penzionera Banjaluka, kazao je da je radnica članica Sindikalne organizacije te da smatra da se u slučaju njene suspenzije radi o revanšizmu uprave Doma penzionera prema Sindikalnoj organizaciji ovog doma. Dodao je da nije problem da se radnik koji je načinio prekršaj kazni, ali da je potrebno prvo sprovesti nepristrasnu istragu šta se zaista desilo.