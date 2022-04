BANJALUKA - Lažne optužbe Milorada Dodika i Željke Cvijanović da ja, moje stranačke kolege i PDP na bilo koji način snosimo odgovornost za sankcije koje su im uvedene od Ujedinjenog Kraljevstva nisu nikakvo iznenađenje, jer te dvije individue u svojim karijerama i ne pamte dan kada su poslednji put rekli istinu, rekla je ovo potpredsjednica PDP-a i narodni poslanik Jelena Trivić.

"Neistina je bila i ostala njihov narativ, kao što je to i skrivanje iza Republike Srpske i njenog naroda, što i sada pokušavaju da učine. Dodik i Cvijanovićeva su se često pozivali na svoje međunarodne prijatelje pa je nejasno zašto ih oni nisu zaštitili od sankcija koje se odnose na njih lično? Posebno se to odnosi na Hrvatsku, na Dodikove prijatelje Zorana Milanovića i Dragana Čovića, čije interese on zastupa, umjesto interesa Srba i srpskog naroda", rekla je Trivićeva.

Ona je istakla da je sasvim dovoljno da pomene zakazivanje Posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o Pelješkom mostu i potpuno ignorisanje činjenice da Hrvatska ima namjeru da skladišti nuklearni otpad na granici sa Republikom Srpskom i tako ugrozi živote 250.000 ljudi.

"Jasno je da Dodik posmatra sve iz svojih cipela. On je pravio spiskove sa Grejemom Dejom, saradnikom Pedija Ešdauna kada je trebalo sankcionisati čelne ljude SDS i PDP, pa sad izmišlja da to njemu neko radi. Ja nikome ne uvodim sankcije niti se na bilo koji način bavim tim pitanjem. Što se tiče Dodikove lažne priče o tome da neko pokušava da ga ugrozi na dolazećim izborima, sve dosadašnje ankete su pokazale da on protiv mene nema ni minimum šansi i da ću ga, jednostavno rečeno, pomesti u oktobru", poručila je Trivićeva.

Dodaje da je nju svaka dalja rasprava sa onima koji su srpski narod bezbroj puta izdali, poništili sve institucije Srpske, uzurpirali Ustav i ostale zakone, izlišna.

"Ostajem posvećena borbi za svoj narod i njegov bolji život, kao i za bolju, demokratsku, snažnu ekonomski i finansijski Republiku Srpsku, Republiku čije će se institucije obračunati sa korupcijom, iz koje se ne odlazi glavom bez obzira, već se u nju vraćaju oni koje je predatorski Dodikov režim otjerao", zaključila je Trivićeva.