Tuzlanski kanton dobio novu vladu

TUZLA - Na hitnoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona danas je imenovana nova vlada na čelu sa premijerom Irfanom Halilagićem kojeg je predložio SDA koji je i formiramo novu skupštinsku većinu.

Formiranju vlade prethodio je dogovor oko 17 mjera koalicionih partnera koje ova nova Vlada treba implementirati u narednom periodu i za koje su određeni rokovi.

"Vremena je malo, posla puno", kazao je novi premijer i dodao:

"Moramo biti izuzetno efikasni i energični i to će biti jedna od odlika ove vlade. Ta dinamičnost, ta energičnost koja treba u konačnici dovesti do realizacije mjera koje sam spomenuo i ekspozeu".

On je dodao da je dio novi ministara iz mlađe populacije, a tu su i četiri žene koje čine trećinu ministarskih pozicija.

Fahrudin Skopljak, iz SDA, stranke koja je i predložila upravo Halilagića za prvog čovjeka kantona, kazao je da će budno pratiti rad nove vlade.

"Ova vlada nema mnogo vremena, ima osam mjeseci do izbora. Naslijedili su stabilna budžet, te mi od 2. marta počinjemo pratiti. Mi iz pozicije ćemo se ponašati prema njima kao i opozicija. Tražit ćemo da se provedu mjere koje premijer istakao u ekspozeu", izjavio je Skopljak i dodao da se te mjere tiču građana TK, boraca, porodilja, penzionera, itd.

Da Halilagić nije bio pravi izbor, misli Dževad Hadžić iz SDP te naglašava da je neiskusan za poziciju koju će obnašati.

"Nije problem što je mlad već je problem što nema dovoljno rukovodnog niti bilo kojeg drugog iskustva, a posebno u momentu u kojem se nalazimo. Ne samo u BiH već cijela Evropa. Mislim da je trebalo je to dogovoriti sa ozbiljnijim čovjekom, onim koji ima više životnog iskustva i onim koji će moći odgovoriti kvalitetnije na probleme koji nam predstoje", stava je Hadžić.

Jedna od ministrica koja je bila već u ministarskoj fotelji i ranije je Dajana Čolić. Ona će ponovo sada obnašati funkciju ministrice zdravstva.

"S obzirom na to kakvi su epidemiološki trendovi i sve ono što se dešava u svijetu, očekujem da pandemiji vidimo leđa. No, to ne znači da će posao ministarstva zdravstva stati već idemo u nove izazove sa kojima nisam imala priliku da se bavim u prethodnom mandatu", rekla je Čolić i naglasila da joj je posebno drago što su njene kolege minstri uglavnom mladi ljudi.