Varhelji: BiH nema vremena za gubljenje

SARAJEVO - BiH nema vremena za gubljenje i treba da iskoristi jedinstvenu priliku, napisao je na Twitteru evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji.

On je istakao da se danas u zgradi Savjeta ministara u Sarajevu sastao sa predsjedavajućim Savjeta ministara Zoranom Tegeltijom, ministrom finansija i trezora Vjekoslavom Bevandom i ministrom bezbjednosti u Savjetu ministara Selmom Cikotićem.

"BiH nema vremena za gubljenje: ni u vezi sa reformama koje treba sprovesti u vezi sa 14 ključnih prioriteta niti sa Ekonomskim i investicionim planom za zapadni Balkan. To je jedinstvena prilika koju treba iskoristiti", napisao je Varhelji.

Varhelji se danas u Sarajevu sastao i sa članovima Predsjedništva BiH.

