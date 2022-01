Višković: To što radi bošnjački narod nije dobro za BiH

MILIĆI - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković smatra da za BiH nije dobro to što radi bošnjački narod, ali je spreman da razgovara sa entitetskim kolegom Fadilom Novalićem da traže najbolja rješenja.

"Pokazali smo u nekom prethodnom vremenu da sve one stvari koje na neki način nisu bile riješene, da se mogu riješiti uz uvažavanje, a ne uz potcjenjivanje ili nametanje nekome mišljenja", rekao je Višković novinarima u Milićima.

On je istakao da nije sve do srpske strane, da nešto ne zavisi od Republike Srpske. "Ali, mi ćemo učiniti sve iz Republike Srpske da ostanemo u okviru Ustava, da ostanemo u okviru zakona", dodao je Višković.

Višković je naveo da ne žele nijedno rješenje koje će biti protivustavno i ponovo je pozvao druge narode u BiH da bez uplitanja stranih faktora sjednu za sto i nađu najbolje rješenje za suživot ili život u BiH.

"To je naš poziv iz Republike Srpske, a ukoliko do toga ne dođe onda mi sigurno nećemo dozvoliti urušavanje Republike Srpske. Radićemo ono što je Ustavom definisano, povrat naših nadležnosti, sve ono što je u Dejtonu propisano i potpisano, a to su potpisale najveće svjetske sile", istakao je Višković.

Napomenuo je da su na tom dokumentu potpisi SAD, Srbije, Hrvatske, Republike Srpske, Federacije, a da Srpska samo traži da se on poštuje.

"Ako te velike sile ne žele da uvažavaju ono što mi govorimo, neka poštuju sebe, neka poštuju svoj potpis i ono što su ponudili za okončanje ratnih sukoba na prostoru BiH i početak mira", rekao je premijer Srpske.

On je ponovio da iz Republike Srpske ne traže ništa više od toga, te ocijenio da je u svakoj normalnoj demokratskoj zemlji remetilački faktor onaj ko ne poštuje Ustav te zemlje.

"Često kada razgovaram sa stranim ambasadorima, kad im postavim to pitanje oni nemaju odgovore. Ja kažem: `Izvinite gospodo, da li je u vašoj zemlji dozvoljeno da se krši Ustav? Da li je u Engleskoj dozvoljeno da se krši Ustav? Ne. Da li je u Italiji dozvoljeno, u Americi, Kanadi, Sloveniji i bilo gdje? Ne`. Zašto je onda dozvoljeno da se podržavaju oni koji krše Ustav u BiH", ispričao je Višković.

On je ocijenio da u posljednje vrijeme, kada nemaju argumenata, pribjegavaju da idu na snagu, ali je naglasio da se Republika Srpska drži samo argumenata i zato su argumenti i pravo na njenoj strani.

Višković na proslavi Dana Republike u Milićima

Premijer Republike Srpske Radovan Višković večeras je u Milićima prisustvovao proslavi Dana Republike i poručio da se ona mora sačuvati jer je garant srpskog opstanka na ovim prostorima.

"Dovoljno je da vidite kako su naša braća prošla u susjednim državama, gdje su ostali bez zaštite svoje države, oni su jednostavno nestali sa tih prostora, morali su da se isele i napuste svoja ognjišta. Zato je nama Republika Srpska svetinja koju moramo, bez obzira na naše nesuglasice ili politička mimoilaženja, da odbranimo", izjavio je Višković novinarima u Milićima.

Višković je istakao da bez Republike Srpske nema života za ljude na ovim prostorima i ko to ne shvati u velikoj je zabludi.

On je naveo da je 30 godina od osnivanja i mali i veliki period, da je svih tiha godina Republika Srpska bila na meti osporavanja, ukidanja, da se sve prenese na zajednički nivo, da se centralizuje BiH.

Višković je naveo da se u posljednje vrijeme sve češće pojavljuje teza jedan čovjek - jedan glas, a zbog toga je prije 30 godina došlo do građanskog rata

"Mi nismo naivni, ne možemo to sebi dozvoliti, žrtve koje su položene za stvaranje Republike Srpske, više od 30.000 ljudi je dalo živote, i mi koji predstavljamo institucije Republike Srpske imamo pravo i obavezu, svetu zakletvu od saboraca da nijednog momenta ne smije dovesti u pitanje njen opstanak", rekao je Višković.

On je napomenuo da nikome u BiH ne žele loše, već pozivaju i druga dva naroda u BiH da zajedno naprave zajedničku državu koja će biti funkcionalna, te ponovio d ne vidi nijedan razlog da je ovdje potreban strani mentor.

"Moramo svi odusati od maksimalnih apetita i želja i pronaći kompromis za očuvanje BiH, koja bi bila po mjeri našeg ustava, da imamo dva entiteta, tri konstitutivna naroda. Samo na taj način, uvažavajući sva tri naroda, uvažavajući i druge narode, ovdje može da se živi", dodao je Višković.

On je ukazao da se u posljednje vrijeme Srbi jedini zalažu za BiH, a da oni koji se kunu u BiH, svojim radnjama je ukidaju.

"Iako je danas veliki dan za srpski narod, mi iz Republike Srpske koristimo priliku da pozovemo drugi entitet, drugi narod, prije svega bošnjački narod, jer je hrvatski prihvatio inicijativu iz Srpske, da se sjedne i razgovara o budućnosti BiH", rekao je Višković.

Ovdje treba, kaže, ekonomija, nova radna mjesta, veće plate, život, da se ostane na ovim prostorima i opstane, da ljudi od svog rada mogu živjeti.

"Ako neko smatra da mi ovo što tražimo nije dobro za BiH, neka sjedne za sto objasni zbog čega to nije dobro. Mislim da svaki razuman čovjek u ovoj zemlji, bez obzira na nacionalnu, vjersku ili bilo koju pripadnost, reći će ovo isto", rekao je Višković.