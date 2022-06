Višković: U FBiH nema političke, ali ima poslovne volje za "Otvoreni Balkan"

JAHORINA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković istakao je da u Federaciji BiH /FBiH/ nema političke volje za uključivanje BiH u inicijativu "Otvoreni Balkan", ali da ima poslovne volje, jer privrednici znaju da to donosi dobro svima.

Višković je rekao novinarima na Jahorini da je Republika Srpska za inicijativu

"Otvoreni Balkan" bila još juče, a ne danas i istakao da što prije BiH dođe do pameti i uključi se u ovu inicijativu biće svima bolje.

On naglašava da je dovoljno reći da nema carinskih barijera, zastoja na granicama, duplih atesta, sertifikata i da roba od proizvođača do korisnika ide bez ometanja.

"Zašto na drugoj strani nema saglasnosti za ovakvu inicijativu meni nije razumno. To je više domet politike i to je ono `neka komšiji crkne krava makar i moje dijete nemalo mlijeka`", kaže on i dodaje da ne vidi drugi razlog, jer ekonomija koja ne poznaje granice, koja ne poznaje naciju i nacionalnost ne može biti protiv inicijative "Otvoreni Balkan".