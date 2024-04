Vučić: Rezolucija o Srebrenici poremetice odnose u regionu

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će najavljena rezolucija o Srebrenici, koja je protivpravno prebačena iz Savjeta bezbjednosti u Generalnu skupštinu UN, ukoliko bude usvojena, poremetiti odnose u regionu, te da je riječ o odluci jednog naroda protiv drugog u BiH.

"Ne zaboravite, to je doneto kao odluka jednog naroda protiv drugog unutar BiH. To pitanje je pokrenuto na 29. godišnjicu od događaja. Govore nam da to nije upereno protiv Srba. Mi Srbi to nismo tako razumeli i zato ćemo se u UN boriti koliko god je u našoj moći da ta rezolucija ne bude usvojena", rekao je Vučić nakon današnjeg sastanka sa pomoćnikom sekretara Biroa za evropske i evroazijske poslove Stejt departmenta DŽejmsom O`Brajanom u Beogradu.

On je poručio da Srbija neće posustati u toj borbi, iako zna da kada Amerika digne dva prsta, na jedan od njih za sebe ima 70 zemalja u UN, dok je Srbija sama.

Vučić je naglasio da će se Srbija enregično boriti i protiv nasilja nad srpskom državom i narodom u Savjetu Evrope i učiniti sve da Priština ne postane član te organizacije.

On je ukazao na to da će Priština biti nagrađena tim članstvom, uprkos tome što punih 11 godina nije ispunila obavezu formiranja Zajednice srpskih opština /ZSO/ iz Briselskog sporazuma, niti bilo šta iz Ohridskog sporazuma, za razliku od Srbije.

"Umjesto da ispune obaveze, oni su samo nametali nove probleme srpskom stanovništvu i doveli nas dotle da mi za ukidanje dinara predlažemo rešenje kako da naš narod isplaćujemo u evrima, oni čak ni to neće. To je kao kada vam neko kaže da izađete u bokserski ring, a vezao vam je ruke za konopce", rekao je Vučić.

On je najavio da će rukovodstvo Srbije učiniti sve što može da spriječi negativne odluke u Savjetu Evrope i UN, ali da je njegova obaveza da ukoliko do toga i dođe, uradi sve da Srbi podignu glavu koju su silom pokušali da im spuste i da se Srbija bori za svoj ekonomski napredak.

Vučić je zahvalio O`Brajenu na posjeti i angažmanu američkih kompanija u Srbiji, ocjenjujući da je ekonomska saradnja dobra, jer SAD imaju mnogo velikih projekata, dok se mnogi pripremaju i treba da se realizuju.

O`Brajen je poručio da će SAD učiniti sve da Priština ispuni svoju obavezu o formiranju ZSO, jer Vašington mora da ispuni obećanje dato sebi i drugima.

Govoreći o rezoluciji o Srebrenici, on je rekao da je obaveza svih da se suoče sa istinom i da prioritet u odnosima Srbije i SAD treba da bude na očuvanju partnerskih odnosa dvije vlade i na prilikama koje pruža ekonomska saradnja, prenosi Srna.

