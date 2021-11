Vulin: Birokrate ili zla politička volja usporavale otvaranje "Bratoljuba"

BRATUNAC - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin istakao je na otvaranju mosta "Bratoljub" da je svaka potreba Republike Srpske potreba Srbije i da su birokrate i zla politička volja usporavale ovo otvaranje.

Vulin je podsjetio da se most "Bratoljub", koji preko Drine povezuje Bratunac i Ljuboviju, gradio dvije godine, a najmanje četiri godine se čekalo da se birokrate ili zla politička volja smiluje i dopuste građanima i jedne i druge obale da žive i rade bolje i jednostavnije.

Vulin je na svečanom otvaranju mosta "Bratoljub" naglasio da nema opravdanja da se među ljudima prave granice, da nema opravdanja što se čekalo šest godina da se pređe preko ovog mosta i da se na bolje promijeni život građana sa obje strane Drine i šire.

"Srbija je uradila sve što je trebalo da uradi i da most izgradi brzo i odmah, ali eto čekalo se više godina na njegovo otvaranje jer je nečija politika ili zlovolja bila preča nego život građana sa obe strane reke", rekao je Vulin.

On je građanima Republike Srpske, Srbije i BiH čestitao otvaranje mosta i poželio da to bude prilika da budu bliži jedni drugima, da životi prolaze u dobroti, zdravlju i napretku i prilika da se pokaže da između braće ne može i ne smije biti granica.

"Nemojte da bi mi neko zamjerio na ovome što govorim, jer kad pričamo i Evropi kažemo Evropa bez granica, a što među Srbima mora da bude granica. Kad god pričamo o svijetu koji je veliki, moderan i lijep, kažemo da ne smije biti prepreka ni za ljude ni za robu, što da bude prepreka među Srbima", zapitao se Vulin.

On je naglasio da ovo niko ne treba da zloupotrebljava, jer Srbi iznad svega traže mir, rad i prosperitet.

Vulin je i ovom prilikom istakao da će Republika Srpska sve dok Srbiju vodi Aleksandar Vučić biti čuvana, pomagana gdje god i kako god treba.

"Nije to samo bratska ljubav već se na ovakvim primjerima pokazuje da je to život... Srbiju raduje svaki uspjeh Srpske, a svaka tuga i muka je pogode, jer je to i naša tuga i muka", istakao je Vulin.