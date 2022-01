Vulin: Rata neće, ne smije i ne može biti

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin rekao je da će Srbija učiniti sve da Republika Srpska bude mirna, stabilna, sigurna, zaštićena i razvijena, te istakao da je 9. januar, Dan Republike Srpske, praznik slobode i praznik svih Srba.

Vulin je čestitao Dan Republike Srpske svim Srbima, gdje god da žive, navodeći da je to praznik svih Srba.

"Svim Srbima, bez obzira gde žive, čestitam 9. januar, Dan Republike Srpske. Republika Srpska pripada svim Srbima i podjednako se radujemo svakom njenom uspehu, kao što podjednako tugujemo zbog njenih muka", naglasio je Vulin.

On je naveo da su Republiku Srpsku stvorili Srbi, i to ne samo u Republici Srpskoj, već svi Srbi, gdje god da žive i koji je doživljavaju kao svoju.

"I zato ovo nije praznik Republike Srpske. Ovo je praznik svih Srba, praznik slobode svih Srba. Želim vam svima mnogo zdravlja, mira i stabilnosti, a više od svega želim da budemo vredni onih koji su bili pre nas, da bismo bili dostojni onih koji će doći posle nas", rekao je Vulin. Vulin je rekao da se nekih ranijih godina, kada su neki drugi ljudi vladali Srbijom, konstatacija da je Republika Srpska spoljnopolitički prioritet Srbije nije mogla da kaže sa toliko uvjerenja, iako ona to jeste. On je podsjetio da se u svakom budžetu Srbije odvoji novac za direktnu podršku budžetu Republike Srpske, da u svakoj opštini u Republici Srpskoj, plus četiri opštine u FBiH gdje su Srbi u većini, postoji bar po jedan zajednički projekat.

"Nemojte sumnjati da ćemo u Trebinju početi sa radovima na izgradnji novog aerodroma, gradi se auto-put, radićemo zajedno u energetici. Pred nama je veoma važna i živa aktivnost. Mi smo uvek za sebe govorili da smo jedno, samo bilo je vremena kada nismo znali da kažemo kako se vidi da smo to jedno", rekao je Vulin.

Što se tiče saradnje policije Srbije i Srpske, Vulin smatra da je ona već sada veoma intenzivna, te podsjeća na zajednički rad na razbijanju više organizovanih kriminalnih grupa, neprekidnu razmjenu informacija... On je naveo da je Srbija dala materijalnu i tehničku podršku i pomoć MUP-u Republike Srpske, a u planu je i nekoliko zajedničkih vježbi. Kada je riječ o bezbjednosnim izazovima u ovoj godini, Vulin je rekao da je organizovani kriminal problem svih zemalja, što nameće velike izazove i Srbiji ali veći izazov je miješanje spoljnjeg faktora s ciljem političke destabilizacije Srbije. Vulin ocjenjuje da ni Republika Srpska neće ostati bez snažnih pritisaka iz inostranstva, a posebno Srbija, od koje će se tražiti da se odrekne Republike Srpske, Kosova i Metohije, slobodne spoljne politike, koju je izabrala, da joj i Rusija i Kina budu prijatelji, baš kao što je izabrala da bude na evropskom putu.

Povodom prijetnji ratom koje stižu iz Sarajeva, Vulin je naglasio da rata neće, ne smije i ne može biti, te podsjetio da je Dejtonski mirovni sporazum garant da će BiH biti mirna i da će svi njeni građani živjeti dugo u miru.

"Uostalom, to garantuju i velike sile potpisnice, a to garantuje i Srbija. Nama Srbima je mir od najvišeg interesa. Dovoljno smo ratovali, dovoljno smo glava izgubili, braneći svoje pravo da postojimo, da bismo sve učinili da sačuvamo mir. Znate, kako se kaže kod nas – 'za mir ćemo učiniti skoro sve, za slobodu ćemo učiniti apsolutno sve'. Zato zaista ne verujem u mogućnost oružanih sukoba na prostoru BiH, bez obzira što iz Sarajeva vrlo često dobijamo neodgovorne izjave, koje huškaju, prete, koje govore da se nešto može rešiti silom. Ništa se ne može rešiti silom i ne verujem u takvu mogućnost", istakao je Vulin.

Na pitanje kakvo je njegovo mišljenje o tome da Srbija omogući Srbima iz Republike Srpske automatski prijem u državljanstvo Srbije, slično kao što Hrvati iz BiH dobiju držaljanstvo Hrvatske, Vulin je rekao da se u potpunosti zalaže za to rješenje.

"Imate moju apsolutnu podršku i smatram da to treba uraditi i treba omogućiti. To je sada više tehnička, nego politička stvar. Naravno, treba voditi računa i razmišljati o tome da niko ne želi da isprazni Republiku Srpsku, niti da svi iz Republike Srpske samo pređu u Srbiju ili odu na neku drugu stranu", istakao je on.

On je rekao da Srbija želi da Republika Srpska bude sa brojnim srpskim narodom, snažna, naseljena, da može da pomogne ljudima da ostanu i da žive tu gdje su se rodili.

