Zelene beretke i ratni pokliči pod lupom policije

BUŽIM - Nakon što je na skupu kod Bužima grupa muškaraca uz pokliče "Alahu ekber" pronosala zelene beretke, vojne uniforme te ratne zastave, a bivši komandant Armije RBiH Hamdija Abdić Tigar izjavio da ponovo može doći do scenarija poput onog iz 1992. godine, zbog ta dva slučaja, koja su se dogodila u istom danu, postupa tamošnja policija.

Potvrđeno je to juče "Nezavisnim novinama" iz MUP-a USK, odakle su rekli da im skup u Bužimu nije ni prijavljen.

"MUP USK nije imao nikakvu najavu, nismo obaviješteni o skupu niti smo ga pratili", rekli su za "Nezavisne novine" iz MUP-a USK te dodali da će u narednim danima tim povodom biti izvršene provjere, kako bi se utvrdilo o čemu se tu radi.

Pod lupom će, kako nam je potvrđeno, biti i Abdićeva izjava, koja će takođe biti predmet provjera.

Abdić je rekao da u Bužimu i okolini prate situaciju u BiH, posebno u Republici Srpskoj, ljuti što ne mogu ništa preduzeti, ali je istakao da će, ako institucije ne budu radile svoj posao, vjerovatno doći do onoga do čega je došlo 1992. godine.

On se osvrnuo na proslavu 9. januara, Dana Republike Srpske, navodeći kako su ljuti jer ne mogu ništa preduzeti, jer im to zakon ne dozvoljava.

"Mi ne treba da se samoorganizujemo, imamo institucije, želimo samo da ih natjeramo i damo im poruku da rade svoj posao. A, ne budu li radili, vjerovatno će doći do onoga do čega je došlo 1992. godine. Mislim, to je neizbježno", rekao je ovaj ratni komandant Armije RBiH za federalne medije.

Ako se nastavi tim tempom, kako je rekao, naravno da je neminovno da dođe do određenih sukoba. Građanima BiH je poručio da se ne plaše, ali da budu spremni.

"Jači smo mi 10 puta, 100 puta, nego što smo bili 1992. godine, mi imamo institucije, imamo snagu. Kada su u pitanju ti neki unutarnji sukobi, oni nemaju šanse s nama. Daj Bože da ne dođe do toga, to ne priziva niko", rekao je ratni komandant Armije RBiH u utorak u Bužimu.

Izjavio je to baš na dan kada je, takođe u Bužimu, obilježavana 29. godišnjica bitke "Munja 93", a sve je prenošeno i na Facebook stranici Udruženja "Nanićevi Bužimljani". Na snimcima, na kojim ima i djece, prikazani su uniformisani ljudi, od kojih su neki imali i uniforme Oružanih snaga BiH.

Bili su tu ljudi sa zelenim beretkama i ratnim zastavama Armije RBiH, od kojih su neki imali i maske na licu, a uzvikivano je "Alahu ekber".

"Možda se Bužimom nije vijorila kilometre duga zastava, niti su marširali vojnici s automatskim puškama, ali tekbir 'Alahu ekber' se i dalje pokazao kao najstrašniji krik u borbi protiv krsta", objavljeno je potom na ovoj Facebook stranici.

Kostadin Vasić, član Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske, kaže da incidenti koji su zabilježeni u Bužimu treba da budu predmet interesovanja policije.

"Naravno da bi federalna policija trebalo da se bavi ovakvim ili sličnim vrstama incidenata. Ako to uradi policija Republike Srpske, to će biti drugačije protumačeno. Mi uspijevamo to pokrivati na svojoj teritoriji i nema takvih događaja. Da je neko to uradio u Republici Srpskoj, naša policija bi reagovala", rekao je Vasić za "Nezavisne novine".

I Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, komentarisao je dešavanja u Bužimu, istakavši da to govori o duplim standardima, kao i da ovo Stejt department nije osudio.

"Ovo izaziva nekorektan odnos gdje se favorizuje nešto. Nama kažu da su problem regularne policijske snage koje su svaki dan na ulici, a nije naoružavanje i pozivanje na formiranje novih 'Zelenih beretki', ali mi smo i na to navikli. Mi imamo bezbjedno okruženje u RS i mi ćemo zaštititi svakog građanina bilo da je Srbin, Bošnjak, Hrvat ili neko drugi", naveo je Dodik.

Mirko Okolić, zamjenik ministra odbrane BiH, rekao je da će ispitivati slučaj svih onih koji su imali uniforme Oružanih snaga BiH, a marširali s ratnim zastavama Armije RBiH u Bužimu, uz ratne pokliče.

Nenad Nešić, lider DNS-a, rekao je da ratni pokliči, ratna ikonografija i ratne pjesme u Bužimu, kao i prijeteće izjave Abdića svakog normalnog čovjeka moraju da uplaše i zabrinu, i traže hitnu reakciju tužilačkih institucija. Istovremeno je osudio, kako navodi, sve provokacije bošnjačkog naroda koje su se desile u ove praznične dane od strane pojedinih Srba.