Zemljotres u BiH

Bosnu i Hercegovinu jutros je pogodio zemljotres, a kako navodi EMSC, zemljotres se dogodio u 8.22 sati.

U komentarima na EMSC-u građani su komentarisali da je zemljotres bio vrlo jak, ali kratak.

"Nemamo seizmičke podatke koji potvrđuju ovu detekciju", saopštili su iz EMSC-a.

EMSC još uvijek nije objavio koja je jačina zemljotresa.

Građani koji su komentirali ispod objave o zemljotresu su sa područja Kobilje Glave, Sarajeva, Pazarića, Ilidže, Hotonja i Hadžića.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 20 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via: https://t.co/LBaVNedgF9 https://t.co/AXvOM7I4Th https://t.co/wPtMW5ND1t Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/6nDNh8DYzf