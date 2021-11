Zvizdić: SDA i SNSD pokušali da trguju mojom pozicijom

SARAJEVO - Denis Zvizdić, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine tvrdi da je SDA Bakira Izetbegovića pokušala da sa SNSD-om Milorada Dodika trguje njegovom pozicijom člana Kolegijuma ovog skupštinskog doma.

"Tražili su od SNSD-a da glasaju s njima za moju smjenu. SDA je bila spremna i na ustupke, i to u sektoru Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, ali im to nije prošlo. Mogu me smijeniti jedino kroz procedure, to ću prihvatiti, a da sam podnesem ostavku, ne dolazi u obzir. Jer u ovoj situaciji Bošnjaci bi ostali bez predstavnika u Kolegijumu, preostala dva člana (srpski i hrvatski) bi o svemu odlučivali", kazao je Zvizdić za sarajevsku N1 tv.

Zvizdić je danas zvanično postao član stranke Naroda i pravde.

Bio je dugogodišnji član SDA, a stranku je napustio 2. jula zbog neslaganja s rukovodstvom SDA, posebno sa Izetbegovićem.

"Stranka koja na prvo mjesto stavlja kompetenciju, koja zagovara depolitizaciju. NiP je rijetka partija koja je ulazila u koalicije na principima programa a ne podjele fotelja", rekao je Zvizdić.

Uvjeren je, istakao je da će, NiP na narednim opštinskim izborima ostvariti pravi uspjeh.

"Možda će neki misliti da je preuranjeno što ovo govorim, ali imam dovoljno iskustva da mogu da procijenim političko stanje", rekao je Zvizdić.