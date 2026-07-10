BANJALUKA - Zakon o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske stupio je na snagu u ponedjeljak, 6. jula, a u nastavku donosimo kome da se jave roditelji.

Kako ističu iz Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske, od ponedjeljka je roditeljima omogućeno da podnesu zahtjev mjesnoj nadležnoj poslovnici Javnog fonda za dječiju zaštitu.

Ko podnosi zahtjev?

"Postupak za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje pokreće se na zahtjev djeteta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, ili na zahtjev organa starateljstva.

Zakonski zastupnik djeteta je roditelj s kojim dijete živi, drugo lice kome je dijete povjereno, odnosno staratelj djeteta, u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast porodičnih odnosa", navode oni.

Ko ima pravo na izdržavanje?

"Pravo na privremeno izdržavanje od strane Fonda ima dijete čiji dužnik obaveze izdržavanja na osnovu izvršne isprave ne daje, djelimično daje utvrđeni iznos izdržavanja ili neredovno daje izdržavanje, pod uslovom da je pokrenut izvršni postupak i doneseno rješenje o izvršenju", navode oni.

Kako dodaju, pravo na privremeno izdržavanje pod uslovima propisanim ovim zakonom ima dijete državljanin Republike, sa prebivalištem i boravištem od najmanje godinu dana u Republici, kojem je pravo na izdržavanje utvrđeno izvršnom ispravom.

"Djetetom se u smislu ovog zakona smatra lice do navršenih 18 godina života i lice nad kojim je produženo roditeljsko pravo, u skladu sa zakonom kojim je uređena oblast porodičnih odnosa", ističu iz Fonda.

Koja je visina iznosa prava na privremeno izdržavanje?

"Iznos privremenog izdržavanja određuje se u visini od 15 odsto od prosječne mjesečne neto plate u Republici isplaćenoj u prethodnoj godini, a ne može biti veći od iznosa izdržavanja utvrđenog izvršnom ispravom", navode oni.

Koliko traje pravo na privremeno izdržavanje?

"Pravo na privremeno izdržavanje priznaje se djetetu od dana podnošenja zahtjeva za privremeno izdržavanje Fondu. Pravo na privremeno izdržavanje pod uslovima propisanim ovim zakonom traje sve dok dužnik obaveze izdržavanja ne počne izvršavati obavezu davanja izdržavanja najmanje tri mjeseca uzastopno u iznosu utvrđenom izvršnom ispravom", ističu iz Fonda dodajući da dijete ima pravo na privremeno izdržavanje najduže do navršene 18. godine života ili do prestanka roditeljskog prava koje je produženo nad licem starijim od 18 godina, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast porodičnih odnosa.

Koje su obaveze dužnika izdržavanja i kako se ostvaruje povrat sredstava?

"Isplatom iznosa priznatog prava na privremeno izdržavanje od strane Fonda Republika stupa u pravni položaj povjerioca prema dužniku obaveze izdržavanja i na nju prelaze potraživanja u visini isplaćenog iznosa privremenog izdržavanja uvećanog za iznos zakonske zatezne kamate i troškova postupka. U izvršnom postupku pred sudom radi naplate potraživanja iz člana 15. ovog zakona i u krivičnom postupku u vezi sa postavljanjem imovinsko-pravnog zahtjeva Republiku zastupa Pravobranilaštvo. Do potpunog namirenja potraživanja od dužnika obaveze izdržavanja, tražilac izvršenja može sudu podnijeti zahtjev za oduzimanje putne isprave ili primjenu druge mjere koje su propisane zakonom kojim se uređuje oblast izdavanja putnih isprava", navodi se u objašnjenju.

Preispitivanje uslova za ostvarivanje prava

"Zakonski zastupnik djeteta i dužnik obaveze izdržavanja dužni su, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana saznanja za nastanak promjene, prijaviti Fondu svaku promjenu koja utiče na ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje. Korisnik prava iz ovog zakona koji ne prijavi promjene koje utiču na sticanje, gubitak ili obim prava, dužan je da vrati neosnovano isplaćene iznose počev od dana nastanka promjene, a koje utvrdi Fond rješenjem o prestanku prava na privremeno izdržavanje", dodaju oni i navode da Fond po službenoj dužnosti vrši provjeru ispunjenosti uslova iz člana 3. ovog zakona za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje.