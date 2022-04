Crvena jabuka market stigao u Tuzlu

Domaći trgovački lanac Crvena jabuka market danas je u 10 časova otvorio vrata svog novog marketa u Tuzli, u naselju Irac, na adresi Krečanska 5d.

Uređen po najvišim standardima maloprodajnog objekta, market se prostire na nešto više od 1 000 kvadratnih metara prodajnog prostora i raspolaže asortimanom od preko 11 000 artikala. Otvaranjem ove poslovne jedinice, Crvena jabuka market obezbijedio je 67 novih radnih mjesta u Tuzli.

Foto: Ustupljena fotografija

"Veliko nam je zadovoljstvo što smo svoju posebnu priču donijeli i u Tuzlu i što će kupci imati priliku da iskoriste sve pogodnosti i dožive potpuno novo iskustvo kupovine u našem marketu te da zajedno sa nama budu dio jedne lijepe priče. Prije svega, to se odnosi na naš program svježih odjela i širokog asortimana gotovih jela, pekarskih i poslastičarskih proizvoda, organskog voća i povrća, mesa i ribe te sushi odjel. Rezultat višegodišnjeg rada i inovacija našeg tima razvojne kuhinje jeste upravo program hrane koji će biti dostupan i u marketu u Tuzli", navela je Aleksandra Marković, PR trgovačkog lanca Crvena jabuka market.

Markovićeva dodaje da, ono po čemu je ovaj trgovački lanac specifičan i izdvaja se od drugih, jeste jedinstveni koncept koji je fokusiran na segment prehrane, odnosno na samouslužne vitrine sa gotovim jelima, salatama te supama i čorbama, na kojima kupci sami mogu da kombinuju svoj obrok, po jedinstvenoj cijeni. U asortimanu novootvorenog marketa nalazi se preko 300 različitih receptura koje će se smjenjivati na ovom odjelu, a među kojima se nalaze kako domaća, tako i jela internacionalne kuhinje - po nešto za svačiji ukus. Za ljubitelje slatkih zalogaja, odjel slastičarne nudi više od 70 vrsta kolača, torti i deserta, pripremljenih od najkvalitetnijih sastojaka.

Foto: Ustupljena fotografija

Na dan otvaranja, kupce je dočekao ljubazan i nasmijan tim marketa te niz pogodnosti, akcijskih ponuda i iznenađenja. Osim simboličnog poklona za kupce - crvene jabuke, svaki 100. kupac obavio je besplatnu kupovinu, dok je svaki 500. dobio poklon bon u iznosu od 50 KM. Kupovine preko 50 KM i 100 KM, bile su nagrađene posebnim poklonima iznenađenja, odnosno poklon bonovima za kupovinu u marketu. Posebna akcijska ponuda aktuelna je u periodu od 27.04. do 11.05.2022. godine.

Radno vrijeme marketa u Tuzli je od 7 do 22 časa od ponedjeljka do petka te od 8 do 19 časova nedjeljom, a sve novosti mogu se pratiti na zvaničnoj facebook i instagram stranici Crvena jabuka marketa.