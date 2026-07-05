Čuvari tradicije: Žetva pšenice kao uvertira za 4. "Branešku vršidbu" (FOTO)

BRANEŠCI – U čelinačkom selu Branešci uspješno je obavljena tradicionalna žetva pšenice čime su i zvanično počele pripreme za predstojeću četvrtu po redu "Branešku vršidbu".

Vrijedni domaćini i organizatori okupili su se na njivi kako bi na starinski način, uz samovez i neizostavan srp, pripremili snopove za centralni događaj koji će se održati 13. avgusta sa početkom u 17 časova, na platou oko igrališta kod osnovne škole.

U ovogodišnjoj žetvi i pripremi žita istakli su se lokalni domaćini koji su došli na ideju da organizuju ovu nesvakidašnju manifestaciju.

Za samovezom su radili Milan i Goran Derajić, dok su snopove u stogove spremili Brene i Radomir Popović, Željko Derajić te Milenko Đajić i drugi mještani među mojim je bilo i djece, a koji su pokazali da se običaji predaka u ovom kraju i dalje čuvaju od zaborava.

Idejni tvorac ove manifestacije, Milan Derajić, ističe da je ponosan što "Braneška vršidba" prerasta u tradiciju koja okuplja sve generacije.

"Cilj nam je od samog početka bio da otrgnemo od zaborava one težačke, ali čestite običaje naših starih. Nakon što smo zasijali pšenicu prošle jeseni i koja je dala dobra roda, ručna žetva je bila naredna faza, žito smo poželi, a snopove stavili u stogove tzv. krstaše i sad čekamo avgust da ga pred publikom ovršemo onako kako se to radilo decenijama unazad. Kada vidim omladinu koja dolazi da gleda i uči, znam da radimo pravu stvar", kazao je Milan.

Željko Derajić, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Branešci, naglasio je važnost ovakvih događaja za društveni život i očuvanje identiteta sela.

"Kao savjet mjesne zajednice, s ponosom podržavamo 'Branešku vršidbu'. Ovo nije samo prikaz starih alata i rada, već i dan kada se okupljaju naši mještani, ali i ljudi iz susjednih sela i dijaspore. Plato oko igrališta u Branešcima 13. avgusta biće mjesto druženja, pjesme i podsjećanja na korijene, i pozivam sve ljude dobre volje da nam se pridruže u četvrtak 13. avgusta od 17 časova", poručio je Željko.

Jedan od organizatora na terenu Radomir Popović osvrnuo se na sam proces pripreme i tehnički dio posla koji je uspješno priveden kraju.

"Žetva je prošla u najboljem redu, poslužilo nas je i vrijeme, a ekipa na njivi je bila uigrana. Snopovi su spremni i uskladišteni. Sada prelazimo na organizaciju samog događaja na platou kako bi sve posjetioce dočekali domaćinski, uz bogat program i vjerni prikaz vršidbe", naveo je Popović.

Milenko Đajić je rekao da je za ovu godinu pripremljena najveća tombola sa oko 100 nagrada, a kao i svake godine on je zadužen za vaganje posjetilaca i organizaciju tombole.

Organizatori poručuju da posjetioce 13. avgusta očekuje jedinstven povratak u prošlost, uz miris svježeg zrna, tradicionalnih jela koje će pripremiti domaćice na čelu sa Jelenom Derajić, zvukove starih mašina i neizostavnu krajišku gostoljubivost.

Za djecu je spremljen poseban program koji uključuje vožnju fijakerom, a za muziku uživo je zadužen Pink panter bend Banjaluka.