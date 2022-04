Đaci u Srpskoj neće u školu za konobara, tržište vapi za njima

BANJALUKA, DOBOJ - Iako je na tržištu rada velika potreba za konobarima, u nekoliko škola ugostiteljskog smjera u Srpskoj već dvije, odnosno tri godine, zbog nedovoljnog broja zainteresovanih učenika ne postoji odjeljenje konobara.

Naime, s takvim problemom suočavaju se škole u Banjaluci i Bijeljini, jer su u situaciji da samo nekoliko đaka bude zainteresovano da upiše ovaj smjer.

Boris Spasojević, direktor Ugostiteljsko-trgovinsko-turističke škole u Banjaluci, rekao je za "Nezavisne" da treću godinu zaredom nemaju odjeljenje konobara.

"Sve više đaka se odlučuje da upiše četvrti stepen, odnosno ugostiteljski tehničar, a ne za konobare, jer je to treći stepen. Razlog je to što nakon završetka školovanja imaju mogućnost da se upišu na fakultet i slično. Za konobare imamo svega šest kandidata, tako da ne možemo formirati odjeljenje", kaže Spasojević te dodaje da je jedan od razloga i taj što je djece sve manje.

Kako ističe, prijavi se sedam-osam učenika, a minimalan broj koliko ih se može upisati je 16, tako da nisu uspjeli formirati odjeljenje. "Mislim da ćemo to riješiti ove godine, s obzirom na to da smo dobili to deficitarno zanimanje, djeca će imati stimulanse, plate će biti veće.

Moramo priznati, bila je minorna plata konobara, i to jedan od razloga što djeca nisu upisivala, ali mislim da će se to preokrenuti", naglasio je Spasojević.

Ništa bolja situacija nije ni u Srednjoj stručnoj školi Janja u Bijeljini, iz koje potvrđuju da već dvije godine nemaju odjeljenje konobara.

"Imali smo situaciju da se samo jedan učenik prijavio za konobara, pa smo ga morali prebaciti u kuvare. Trenutno imamo samo jedno odjeljenje konobara, i to treći razred, koji ove godine završavaju", potvrdili su iz ove škole.

Dodaju da ove godine nisu imali nijednog zainteresovanog učenika da upiše ovaj smjer.

Predrag Pašić, direktor Ugostiteljske i trgovinske škole Doboj, za "Nezavisne" ističe da je interes za upis na smjer konobara mali, ali da su uspjeli upisati jedno odjeljenje i to sa 12 učenika.

"Interes za upis je veoma mali. Prošle godine smo uspjeli da upišemo pola odjeljenja. Nadležno ministarstvo nam propiše da se mogu upisati 24 učenika, s tim da je dozvoljeno pola od toga, po 12 konobara i kuvara, tako da smo jedino tako mogli i upisati", rekao je Pašić.

Kako kaže, upravo zbog ovog problema jedno njihovo odjeljenje je pokrenulo inicijativu, a koju će pokušati podići do nivoa Republike Srpske. "Nakon što smo realizovali inicijativu 'Zaštitimo zanimanje' i jednu anonimnu anketu, utvrđeno je da 80 odsto personala u 30 ugostiteljskih objekata s područja grada nije iz ugostiteljske i turističke struke", rekao je Pašić.

Ipak, kako kaže, svi hoće da rade taj posao, ali kad treba da upišu za konobare, stanje je veoma loše.

"Svako s našim zanimanjima, ugostiteljskih ili turističkih tehničara, odmah može naći posao. Mladi s tim zanimanjem sve više odlaze u inostranstvu, jer je veliki interes, ali i kod nas isto tako, imamo i kod nas hotele, kafiće, restorane u kojima je svakodnevna potreba za konobarima", naglasio je Pašić.

Aleksandar Milješić, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola Prijedor, kaže da je ista situacija i u Prijedoru, te da svake godine upišu po pola odjeljenja konobara i kuvara.

"Na taj način uspije se oformiti jedno odjeljenje. Takva situacija je svake godine, tako da nemamo problem s upisom na ovaj smjer", kazao je Milješić za "Nezavisne".