Duplo više pijanih vozača na cestama

BANJALUKA - Broj vozača koji su isključeni iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, za prva tri mjeseca tekuće godine je 1.252, dok je u istom periodu 2021. godine iz saobraćaja isključeno 659 vozača.

Potvrdili su ovo za "Nezavisne" iz Policijske uprave Banjaluka.

Kako su naveli u prva tri mjeseca tekuće godine pokrenuto je 9.926 prekršajnih postupaka, od čega je 9.744 izdatih prekršajnih naloga, a podnesena su 182 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, dok je u prva tri mjeseca 2021. godine pokrenuto 15.412 prekršajnih postupaka, od čega je 15.094 izdatih prekršajnih naloga, a podneseno je 318 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

"Najviše izrečenih kazni u prva tri mjeseca ove i prošle godine izrečeno je za prekoračenje brzine i za upravljanje neregistrovanim vozilima. Broj kažnjenih vozača koji su vozili prekoračenom brzinom za prva tri mjeseca ove godine je 1.144, a u istom periodu 2021. godine je 3.398", ističu iz PU Banjaluka.

Kako ističu broj kažnjenih za prva tri mjeseca ove godine je znatano smanjen u odnosu na prva tri mjeseca prošle godine.

"Broj kažnjenih pješaka za prva tri mjeseca 2022. godine je 106, dok je u istom periodu 2021. godine je 236", navode iz PU Banjaluka.

Podsjećaju da je propisana kazna od 40,00 KM za pješaka koji prelazi kolovoz mimo pješačkog prelaza na daljini manjoj od 100 metara.

"Kazna za vozače koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola zavisi od izmjerene količine alkohola u organizmu odgovarajućim uređajem. Do 0,30 g/kg, te ako je vozač mlađi od 21 godine ili ima manje od tri godine vozačkog iskustva iznosi 50 KM, od 0,31 do 0,80 g/kg 50 KM i jedan kazneni bod. Od 0,81 do 1,50 g/kg 100 KM, dva kaznena boda i mjesec dana zabrane upravljanja motornim vozilom, te preko 1,51 g/kg 400 KM, dva kaznena boda i dva mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom", objasnila je Mučibabićeva.

Navodi da su kazne za vozače koji upravljaju vozilom brzinom većom od dozvoljene srazmjerne prema brzini kretanja.

"Za brzinu višu od 10 do 20 kilometara na čas od dozvoljene kazna je 50 KM, od 20 do 30 km/h 100 KM, dva kaznena boda i mjeseca dana zabrane upravljanja vozilom, i preko 30 kilometara na čas 400 KM, dva kaznena boda i dva mjeseca zabrane upravljanja motornim vozilom", ističu iz PU Banjaluka.

Milenko Jaćimović, predsjednik Udruženja za unapređenje bezbjednosti saobraćaja RS, kazao je za "Nezavisne" da je evidentno da je saobraćajna policija u toku prošle godine imala više aktivnosti, te da je samim tim evidnetiran veći broj vozača pod dejstvom alkohola.

"Veći broj kontrola je uzrokovao i veći broj otkrivenih slučajeva, ali međutim taj broj ne pokazuje stvarno stanje koje je mnogo kompleksnije. Značajna koncentarcija alkohola, te vožnja u alkoholisanom stanju se dešava u ruralnim područjima, gdje nisu tako učestale kontrole saobraćaja", rekao je Jaćimović.