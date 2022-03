"Gastro-fest" u Doboju: Slasni zalogaji vraćaju u djetinjstvo

DOBOJ - Uštipci, masna pogača, štrudle, pogačice sa čvarcima, pite, samo su neka od tradicionalnih jela koja su spremile članice dobojskog Hrvatskog kulturnog društva "Napredak" i njihove koleginice iz Makljenovca i Žabljaka, kojima su posjetioce "Gastro-festa" vratile u djetinjstvo.

Ljubica Berlanda, predsjednica HKD "Napredak", pohvalila nam se svojom masnom pogačom koju i danas rado sprema u svojoj kuhinji.

"Pogaču sam učila da mijesim od majke, imala sam desetak godina, tada sam se već učila da kuvam i kritikovali su me, nije dobro, jeste dobro, malo je debelo, nije trebalo ovako ili onako, ali odatle sam krenula i, evo, i dan-danas jako volim da kuvam", kaže Berlanda.

Našem oku nije promaklo jelo koje je u prvi mah ličilo na cicvaru, ali nam je Ružica Ivić, voditeljica KUD "Izvor" iz Žabljaka, opština Usora, objasnila da je to zapravo pandur.

"Pandur se pravi od kukuruznog brašna, koje se malo poprži, da dobije miris i onda se kuva kao pura u vodi u koju se istrese pekmez od jabuka. Treba da vri četrdeset minuta, da se dobro skuva, onda se skine. Onda se kašikom reda u posudu pa se prelije jabukovim pekmezom i domaćom pavlakom", pojasnila je Ružica postupak pripreme.

Na stolovima su se našli i čvarci, domaće suvo meso, kobasica, razne vrste suvih sireva, a svjež sir i kajmak posjetiocima su ponudile časne sestre iz dobojskog samostana Svete Male Terezije.

Pitali smo ih šta one pamte iz djetinjstva.

"Ja pamtim da smo često imali puru, to je obično bilo za doručak, a za ručak je uvijek bila pita jer puno nas je bilo, velika je to bila obitelj i rijetko kada je bio dan bez pite, i to velika tepsija pite. To je bila pita od krompira, rijetko je bio burek, najviše krompir, sir, pita od jaja", prisjetila se Vladislava Blažević, predstojnica samostana.

"Ja sam najviše voljela da jedem pitu. Nisam voljela puru. Moja majka je pravila maslenicu, ali slatku. Redala je listove, šećerila i onda zalivala. Od maminih recepata koristim jedino onaj za pitu i gurabije, koje su okrugle", priča sestra Svjetlana Leko.

Bez štrudli i krofni ne može se zamisliti odrastanje, ali Josip Berlanda izdvaja knedle, dok je torta sa puslicama bila specijalitet njegove majke.

"Niko ne zna tu tortu napraviti kao što je ona znala. Kad posmatraš, najobičnija torta, ali je prelivena čokoladom i sa puslicama", iskren je Berlanda.

Gordana Majstorović otkrila nam je recept za salnjake za koje se, ističe, koristi svinjsko salo.

"To sam ja zamijesila tijesto i onda pustila da malo naraste pa razvila. Podijelim na tri kuglice i onda premazujem. Od mame sam učila da pravim, moja pokojna mama je to pravila. Pravim ja i šape, kiflice, sve ono starinsko", ističe Majstorovićeva.