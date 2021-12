Jak vjetar upalio narandžasti i žuti alarm

BANJALUKA - Jak vjetar upalio je narandžasti meteoalarm za područje Livna, a za banjalučku regiju žuti, koji još upozorava i na nisku jutarnju temperaturu u većini krajeva.

Na području Livna udari juga koji će imati snagu od 55 do 75 kilometara na čas očekuju se večeras od 19 časova do ponoći, objavljeno je na sajtu Meteoalarma.

Žuti meteoalarm upaljen je za područje Banjaluke zbog mogućeg jačanja južnog vjetra u večernjim časovima, udara iznad 50 kilometara na čas, kao i zbog jutarnje hladnoće koja će biti od minus šest stepeni Celzijusovih.

Za područja Foče i Višegrada prognozirana je jutarnja temperatura biti minus sedam, a minus 12 stepeni u višim predjelima.

Žuto upozorenje zbog niske jutarnje temperature na snazi je i za područje Livna, Sarajeva, gdje se očekuje da se temperatura vazduha spusti od minust deset do minus šest, zatim Tuzle od minus osam do minus šest, Bihaća od minus šest do minus tri, kao i Mostara gdje se jutros očekuje od minus tri do tri stepena.

Narandžasti meteoalarm upozorava na opasne vremenske prilike, a žuti na potencijalno opasno vrijeme.