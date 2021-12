Jelena Ristić: Novo doba digitalnih plaćanja

Jelena Ristić, direktorica za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine u kompaniji Mastercard, osvrnula se na trendove koji su obilježili 2021. godinu, posebno kada su u pitanju beskontaktna i online plaćanja, te digitalna transformacija u platnoj industriji, a naručito u segmentu malih i srednjih preduzeća. Ona govori o sigurnosnim standardima koji Mastercard mrežu čine otpornom i pouzdanom ali i o tome kako sa svojim timom uvijek nastoji da podrži lokalne projekte koji potiču finansijsku inkluziju i održiv ekonomski rast zajednice.

Da li su se navike naših sugrađana promijenile tokom perioda produžene pandemije i koliko pratimo globalne trendove kada su u pitanju bezgotovinska plaćanja?

Promjene korisničkih navika i novi digitalni trendovi definitivno ne zaobilaze BiH, a kontinuirano se radi i na unapređenju nivoa finansijske edukacije svih učesnika u platnom ekosistemu jer prepoznavanje mogućnosti koje digitalne tehnologije donose svima, ubrzava dalju digitalnu transformaciju u pozitivnom smjeru. Naše posljednje MasterIndex BiH istraživanje pokazalo je da su beskontaktna plaćanja platnim karticama i mobilnim telefonima realnost za 84% građana, a ispitanici navode da su ovakve metode plaćanja jednostavnije, sigurnije, te da smanjuju rizike. Posebno je bezgotovinski način plaćanja porastao tokom produženog perioda pandemije. Građani posebno koriste beskontaktne metode kod najčešćih svakodnevih plaćanja poput onih u supermarketima, čak 61%, što je direktna posljedica okolnosti koje nam diktira pandemija. Na globalnoj razini gotovo sedam od deset potrošača kaže da će njihov prelazak na digitalno plaćanje vjerovatno biti trajan. Ljudima je potreban pristup novim mogućnostima digitalnih plaćanja više nego ikada, a kompanija Mastercard nastavlja raditi na tome da nove tehnologije učini pristupačnim svima, uz insistiranje na edukaciji. Imamo brojne pozitivne primjere iz bliskog susjedstva, a jedan takav je i uvođenje upotrebe kartica za plaćanje na pijacama u Srbiji, a naša želja je da se ovakvi trendovi prenesu i na tržište Bosne i Hercegovine.

Mala i srednja preduzeća čine ključni generator razvoja privrede i rasta lokalne ekonomije, period pandemije je za njih bio posebno izazovan, kako biste ocijenili situaciju u Bosni i Hercegovini po pitanju stepena digitalizacije poslovanja MSP sektora?

Mi u Mastercardu na digitalnu transformaciju gledamo kao na neophodnost na svim tržištima, a kako vidimo pandemija je i te kako uticala na njeno ubrzavanje, jer je bila svojevrstan katalizator promjena, a posebno u pogledu poslovanja preduzetnika, kako malih i srednjih, tako i velikih kompanija. Dakle, novonastale okolnosti su definitivno ubrzale realnu "digitalnu transformaciju" i može se reći da je to rijetka pozitivna stvar u vezi s pandemijom. Kako su građani počeli u većoj mjeri da plaćaju i kupuju online, tako su i proizvođači i trgovci u internetu vidjeli dodatni kanal promocije i plasiranja svojih proizvoda, pa trend otvaranja online prodavnica raste iz dana u dan. Naše posebno MasterIndex istraživanje o uticaju kartičnih plaćanja na MSP sektor u BiH pokazalo je da 55% malih i srednjih preduzeća na nivou BiH prihvata kartična plaćanja, no prihvat kartica je i dalje mnogo češći u fizičkim radnjama u odnosu na online prihvat. Gotovo polovina preduzetinika čije smo mišljenje dobili tokom istraživanja prepoznaje pojednostavljenje poslovnih aktivnosti kao glavnu prednost kartičnog prihvata, dok je za trećinu njih to mogućnost daljeg širenja poslovanja. Sve su to pozitivni pokazatelji, ali I te kako ima i prostora za unapređenje, posebno u pogledu smanjenja prihvatnog jaza i na tome se mora raditi u budućnosti. Stoga je više nego ikada bitno da se malim i srednjim preduzećima pomogne kroz usklađivanje regulative s njihovim realnim potrebama, stručnim programima podrške za pokretanje web trgovina ili uvođenje POS terminala kroz kreiranje prilagođenih bankarskih paketa u skladu sa djelatnostima preduzetnika - ali ponavljam prije svega kontinuirana edukacija u pogledu korištenja novih tehnologija.

Imajući u vidu konstantan rast upotrebe digitalnih kanala u našoj zemlji i globalno, korisničko iskustvo je od presudne važnosti, šta je to što Mastercard čini da ta plaćanja budu prije svega sigurna i sa najvišim nivoom zaštite od zloupotreba?

Sigurnost je temelj svega što Mastercard radi i mi konstantno unapređujemo mehanizme zaštite koje primjenjujemo na svako plaćanje, počevši od toga da sve naše fizičke kartice koriste čip i PIN tehnologiju, što je standard platne industrije, preko implementacije tehnologija tokenizacije i biometrije u mobilna plaćanja, do oslanjanja na pasivnu i aktivnu biometriju i vještačku inteligenciju kada su online plaćanja u pitanju. Međutim, u BiH je trenutno još uvijek u velikoj mjeri u primjeni tradicionalni način sprečavanja zloupotreba, kroz predefinisana, često vrlo kruta pravila, koja određuju koja transakcija može da bude odobrena ili odbijena. S obzirom na to da je broj digitalnih plaćanja značajno u porastu, upravo iz tog razloga, biometrija je oblast kojom se mi u Mastercardu bavimo već duže vrijeme, kroz razvoj različitih rješenja baziranih na ovom načinu autentifikacije. Povjerenje mora biti temelj svake nove tehnologije i svake nove usluge, a ono se stvara besprijekornim iskustvom, tako se ljudi ohrabruju da prihvate promjene, bilo da se radi o beskontaknom plaćanju gradskog parkinga, kupovini ulaznice za festival mobilnim novčanikom ili uplati donatorskog iznosa putem web platforme... Navike se mijenjaju nikad brže, a Mastercard je tu da ih podrži kroz primjenu jednostavnih, sigurnih i pametnih tehnoloških rješenja. Vjerujemo da su ovo rješenja koja pored povećanja ukupnog nivoa zaštite digitalnog ekosistema, prije svega čine svakodnevni život naših korisnika lakšim i bezbjednijim.

Dakle nove tehnologije, ako su široko prihvaćene, mogu pružiti nadu u bolju budućnost. Mastercard potiče digitalnu transformaciju kako bi podržao promjene na bolje globalno, ali i u okviru jedne zajednice, ali šta je to što praktično činite u pogledu osnaživanja ranjivih skupina?

Dugoročno gledano mi želimo pomoći u izgradnji inkluzivne, digitalne ekonomije od koje će koristi imati svi članovi zajednice, tako što transakcije činimo sigurnim, jednostavnim, pametnim i pristupačnim. Shvatamo koliko je svijet međusobno povezan i svjedoci smo da je naša posvećenost filnatropskim ciljevima direktno povezana s našim uspješnim poslovanjem. Primjer za to je kampanja koju smo pokrenuli sa SOS Dječijim selima u BiH, kroz koju želimo podstaknuti naše korisnike na online donacije tako što ćemo svaki iznos uplaćen putem platforme www.sos-ds.ba uvećati za 10 KM. Ovo partnerstvo i kampanju realizujemo stavljajući u funkciju dobročinstva sve ključne funkcinalnosti digitalnih plaćanja i nadamo se da ćemo na ovaj način dosegnuti nove korisnike i inspirisati ih da nam se pridruže u stvaranju pozitivnih promjena u životima djece u SOS Dječijim selima u BiH. Želja nam je da dosadašnje donatorstvo i pomoć koja se prikupljala na različite načine podignemo na jedan viši nivo, ali i da utičemo na to da podignemo prosjek donacije po stanovniku. Ujedno mislim da je ovo lijep način da zaključimo još jednu vrlo izazovnu godinu i optimistično uđemo u Novu, jer ima li ljepšeg osjećaja od tog kad malim gestom možemo učiniti veliki doprinos za nekog u svojoj zajednici, a posebno još ukoliko se radi o djeci.