"Kada se život preokrene": Upozorenje maturantima da volan nije igračka

DOBOJ - Jedan pogled na invalidska kolica u kojima je sjedio Zoran Vujin, ambasador bezbjednosti saobraćaja, bio je dovoljan da dobojski maturanti shvate da volan nije igračka i da se u saobraćaju može izgubiti glava ili ostati invalid.

"Jezivo, strašno i pravi primjer kako da naučimo zašto ne treba da mladi sebi život upropaste zbog neke male sitnice, gluposti, nekog dokazivanja, to stvarno nije potrebno", kaže Dragan Gužvić, maturant Tehničke škole, koji je vozački ispit položio u decembru te je priznao da još nije siguran u sebe dok upravlja četvorotočkašem.

Mladi uvijek na isti način reaguju, kaže Zoran Vujin iz Banjaluke, koji je 1998. godine završio u kolicima nakon saobraćajne nesreće u kojoj je zadobio povrede opasne po život.

"Vidi se malo i tog nekog straha, na neki način i pokušavamo malo da ih uplašimo, ali da im i kroz tu priču koju ispričamo pokažemo da te saobraćajne nezgode ne izgledaju kao velike, uglavnom, kada vidimo ljude koji su ozbiljno povrijeđeni, mislimo da je auto skršen, da je sve totalno polomljeno. U suštini ne mora da bude tako... Ponekad i emotivno reaguju, jer ta moja priča je emotivna i to lično iskustvo, i onda, kada vide mene u kolicima, to je neki drugačiji osjećaj nego sama priča", kazao je Vujin.

On je naveo da je za njega bilo kobno to što je prije sudara sa neopreznim vozačem prilikom zaustavljanja na benzinskoj pumpi skinuo pojas i nije ga ponovo vezao.

Projekat "Kada se život preokrene", u okviru kojeg je ispričao svoje tragično iskustvo, ima za cilj da otrijezni mlade vozače, jer prema statistici Agencije za bezbjednost saobraćaja RS, čak 30 procenata mladih smrtno strada godišnje u saobraćaju.

Motori i auta su opsesija đacima, primijetila je Jadranka Blagojević, nastavnica srpskog jezika u Tehničkoj školi, jer su te teme često zastupljene u pismenim radovima, a učenici se hvale kako brzo mogu stići do određene destinacije.

"Stiče se utisak da mladi ljudi misle da im se ne može ništa dogoditi. Znate, oni prosto ne znaju da mogu, recimo, da izgube život. Oni ne razmišljaju na takav način o sebi, i o životu uopšte, i smatram zbog toga da je ova tema veoma važna, da se o ovome priča, i zato sam dovela sve moje maturante da poslušaju koliko je važno biti odgovoran vozač", kazala je Blagojevićeva.

Valentina Rakanović, maturantkinja Tehničke škole, prošle godine položila je vozački ispit, a na putu kaže najviše strahuje od bahatih vozača koji vole da se dokazuju i nepažljivih pješaka.

"Vozila sam, to je bila otvorena cesta, magistrala, i samo je pješak odjednom krenuo preko magistrale, iako tu nije pješački. Meni je to kao početniku bilo stravično, baš sam se uplašila, i onda sam morala da se odmorim, da stanem kraj puta i dođem sebi, jer mi je to bilo prvi put da se nađem u takvoj situaciji", ispričala je svoje iskustvo Valentina.