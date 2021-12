Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom.

Jutros kiša mjestimično pada u nižim predjelima, a na planinama snijeg.

Tokm dana susnježica će u sjevernim predjelima preći u snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Do kraja dana formiranje snježnog pokrivača i u nižim predjelima gdje se očekuje oko pet do 10 centimetara, a na planinama od 15 do 25 centimetara novog snijega.

Duvaće vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, a povremeno će biti jakih udara vjetra, podaci su Federalnog hidrometeroološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha će iznositi od nula do pet, na jugu do devet, na planinama minus dva Celzijusova stepena.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Kalinovik

minus jedan, Srebrenica, Višegrad, Sokolac, Gacko, Mrkonjoć Grad i Bihać nula, Gradiška, Prijedor i Zenica jedan, Banjaluka, Novi Grad, Doboj i Sarajevo dva, Bijeljina i Foča tri, Bileća i Trebinje pet, Mostar sedam, te Neum deset Celzijusovih stepeni.

U protekla 24 časa najviše padavina bilo je na području Trebinja gdje je registrovano 26,8 litara po metru kvadratnom, zatim Bileći 16,6, te na Čemernom 11,4.

Visina snijega: Čemerno

57, Han Pijesak

30, Gacko 20, Kalinovik 15, Ribnik devet, Sokolac osam, Mrkonjić Grad tri, te Višegrad i Šipovo dva cantimetra.