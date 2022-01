Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana

BANJALUKA - U svim dijelovima Republike Srpske i Federacije BiH očekuje se sunčan dan uz malu oblačnost.

Dnevna temperatura vazduha biće u porastu u odnosu na juče, maksimalna od pet do do 10, na sjeveru i jugu do 13, a u višim predjelima od jedan stepen, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab jugozapadni i zapadni vjetar, zatim u skretanju na sjeverozapadni.

U svim krajevima jutros preovladava pretežno vedro vrijeme, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najniža temperatura izmjerena je u planinskim predjelima. Na Bjelašnici je jutros u 7.00 časova bilo minus 13, na Čemernu i u Kalinoviku minus devet.

Na Sokocu, u Gacku i u Bugojnu minus osam, na Han Pijesku, u Rudom i u Livnu minus sedam, u Šipovu i Zenici minus šest, u Sarajevu, Foči i Bileći minus pet, u Sanskom Mostu minus četiri, u Mrkonjić Gradu, Novom Gradu, Srebrenici i Ribniku minus tri, u Banjaluci minus dva, a u Trebinju i Srpcu minud jedan stepen.

Nula stepeni izmjerena je u Doboju, Mostaru i Tuzli, jedan u Bihaću, tri u Bijeljini i Gradačcu i četiri u Neumu.

Najveći snijeg je na Han Pijesku, 47 centimetara, na Čemernu i u Kalinoviku 20, na Sokocu 18, u Srebrenici i Mrkonjić Gradu sedam, u Šipovu, Rudom i Ribniku četiri i jedan centimetar u Foči.