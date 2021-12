Kakvo nas vrijeme očekuje u srijedu

U Republici Srpskoj u srijedu će preovladavati oblačno i hladno vrijeme.

Ujutru će biti umjereno do pretežno oblačno i hladno, na jugu vedro, na planinama veoma hladno. Tokom dana se zadržava oblačnost u većini krajeva.

Na sjeverozapadu je moguća slaba kiše predveče, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, na jugu pojačan.

Minimalna temperatura vazduha od minus četiri do dva stepena Celzijusova, na planinama od minus deset. Maksimalna temperatura od jedan do šest stepeni, na jugu oko devet, a na planinama do minus tri.