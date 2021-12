Kakvo nas vrijeme očekuje u srijedu

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) sutra će biti hladno, na jugu i istoku sunčano vrijeme, a na sjeveru i zapadu umjereno do pretežno oblačno uz kraće sunčane periode.

Ujutro će biti hladno, posebno na istoku uz umjeren do jak mraz. Na sjeveru i zapadu pretežno oblačno, a veoma slab snijeg će provejavati samo ponegjde na krajnjem zapadu. Na jugu i istoku će biti pretežno vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar promjenljivog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus 10 na istoku do minus jedan na jugu i zapadu, u višim predjelima od minus 13, a najviša dnevna od minus jedan do četiri, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus pet Celzijusevih stepeni.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus 13, Kalinovik i Čemerno minus tri, Gacko minus dva, Mrakovica i Sokolac minus jedan, Srebrenica i Han Pijesak nula, Nevesinje i Sarajevo jedan, Mrkonjić Grad dva, Bijeljina, Drinić, Ribnik, Foča i Šipovo tri, Bileća, Višegrad, Novi Grad, Prijedor, Rudo i Srbac četiri, Doboj i Zvornik pet, Banjaluka šest, Trebinje i Mostar sedam i Neum devet Celzijusevih stepeni.