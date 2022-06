Kakvo nas vrijeme očekuje u subotu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje toplo vrijeme uz promjenljivu oblačnost, a poslije podne nestabilno uz kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom i najvišu dnevnu temperaturu do 35 stepeni Celzijusovih.

Јutro će biti pretežno sunčano, a tokom dana toplo uz promenljivu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U poslijepodnevnim časovima biće nestabilno uz pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, a lokalno može biti i nepogoda.

Јutarnja temperatura vazduha biće od 17 do 21, na jugu do 25 stepeni, a dnevna od 26 do 33, lokalno i do 35 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, uglavnom jugozapadni.